Chi porta cibo, chi spala: gli enduristi e la gara della solidarietà

Con la moto da enduro per aiutare chi è in difficoltà. Diversi piloti di enduro hanno consegnato medicine, acqua e cibo alle famiglie rimaste isolate a causa delle frane sull’Appennino Tosco Romagnolo, in supporto e aiuto alla protezione civile e ai Vigili del Fuoco. Gli enduristi sono spesso criticati perché si allenano nei boschi ma questa volta hanno fatto comodo. Sono gli unici che con le loro moto riescono a raggiungere anche le case più remote aiutando chi è in difficoltà. Il loro impegno è stato ripagato dai sorrisi e dall’affetto delle famiglie che li hanno acconti come dei veri campioni.

Tanti altri piloti sono andati a fare volontariato nelle zone alluvionane, tanti in silenzio, con badile, guanti da lavoro e carriole. Tanti hanno condiviso attraverso i propri account social dei messaggi di vicinanza. Tra questi Michele Pirro con un suo video messaggio “Come sapete sono un romagnolo adottivo, questo grazie alle moto che sono la mia passione che è diventata mia professione. Solidarietà, Fratellanza, il non mollare mai, sono le caratteristiche che trovo ogni giorno in questa fantastica Romagna. Io come tutte le persone con cui ho parlato, ci siamo adoperate per essere d’aiuto. Imprese, artigiani, negozi, che con le grandi difficoltà, hanno comunque garantito la continuità del lavoro, per non interrompere i molteplici bisogni. La Romagna è una terra dove la tenacia scorre nelle vene e il ‘’Non si molla mai’’ è il DNA”.

Lorenzo Savadori ha invitato tutti all’Aprilia All Stars, durante il quale ci saranno varie iniziative a favore della popolazione alluvionata. L’ingresso all’evento è gratuito ma Aprilia farà sentire concretamente la propria vicinanza a coloro che sono stati colpi dalla calamità.

Intanto, in queste sono scese in pista le ruspe a Galliano Park per i primi lavori. La pista è ancora coperta da acqua e fango Manuel Fantini ed i suoi amici sono all’opera fin dalle prime ore del mattino.

