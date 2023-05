Superbike, Razgatlioglu lascerà la Yamaha: c’è l’annuncio ufficiale

Toprak Razgatlioglu non sarà più un pilota Yamaha nel 2024. Poco fa la casa di Iwata ha annunciato ufficialmente che alla fine di quest’anno ci sarà la separazione tra le parti. La trattativa per il rinnovo del contratto non ha prodotto un accordo, nonostante la buona offerta economica messa sul tavolo. Adesso bisogna capire con quale marchio il turco correrà dal prossimo Mondiale Superbike. C’erano stati diversi rumors su un possibile approdo in BMW.

Superbike, Razgatlioglu saluterà Yamaha: cerca una nuova sfida

Queste le parole di Razgatlioglu in merito al suo futuro addio al team Pata Yamaha Prometeon: “Voglio dire a tutta la famiglia Yamaha un grande grazie per l’amore e il rispetto che mi hanno dimostrato. Vincere il mondiale era il mio sogno quando ho firmato e insieme abbiamo raggiunto l’obiettivo. Per la prossima stagione sento di aver bisogno di una nuova sfida e mentre c’era l’opportunità della MotoGP, non ho sentito con la moto da MotoGP la stessa connessione che ho con quella Superbike. Se devo rimanere nel WorldSBK, ho bisogno di un nuovo obiettivo. Mi dispiace lasciare la Yamaha, sia il marchio sia la persone, poiché abbiamo un buon rapporto. Ma il cambiamento fa parte di qualsiasi sport ed è normale per qualsiasi professionista“.

Il road racing manager Andrea Dosoli non ha nascosto il suo dispiacere per il mancato accorto con Toprak: “Ci dispiace vederlo andare via a fine stagione. Volevamo continuare quella che è stata una partnership di incredibile successo. Abbiamo fatto quella che pensavamo fosse un’offerta che riflettesse adeguatamente il valore di Toprak come pilota e ambasciatore Yamaha, così come la competitività del nostro pacchetto e la nostra strategia racing all’interno del WorldSBK. Tuttavia, con il progredire dei negoziati, è diventato evidente a entrambe le parti che Toprak è motivato ad accettare una nuova sfida per il 2024 e rispettiamo questa sua decisione. Anche se le nostre strade si separeranno, ora siamo completamente concentrati sulla lotta per il titolo WorldSBK 2023. Voglio anche ringraziare Toprak per il suo contributo al nostro progetto“.

Foto: Yamaha Racing