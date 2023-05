Lewis Hamilton, super offerta della Ferrari: l’indiscrezione dall’Inghilterra

Lewis Hamilton ha un contratto in scadenza a fine anno e praticamente nessuno nel paddock della F1 dubita del suo rinnovo. Ha un rapporto ottimo con la Mercedes e ha più volte detto di voler firmare un nuovo accordo con la scuderia di Brackley, che per bocca di Toto Wolff ha a sua volta manifestato lo stesso intento. Difficile pensare a un divorzio, anche perché il sette volte campione del mondo non ha alternative.

F1, Ferrari all’assalto di Hamilton?

In Inghilterra, però, ritengono che Hamilton abbia un’alternativa per il 2024: la Ferrari. Il giornalista Jonathan McEvoy sul Daily Mail scrive che il team di Maranello è pronto a offrire un contratto da ben 40 milioni di sterline. I dialoghi sono in corso e il presidente John Elkann sarebbe in contatto diretto con Hamilton.

La prima opzione della Ferrari sarebbe quella di affiancare Lewis a Charles Leclerc. Questo significherebbe scaricare Carlos Sainz, che ha un contratto anche per il 2024. L’alternativa, che appare uno scenario meno probabile, è quello di separarsi in anticipo con Leclerc. Il monegasco andrebbe in Mercedes a sostituire Hamilton, un piano che Wolff ha comunque nei pensieri per il futuro. Si attendono conferme o smentite su quanto trapelato dall’Inghilterra. Riteniamo improbabile che la scuderia di Maranello si liberi di uno dei suoi attuali piloti per fare spazio al sette volte iridato.

Lewis può restare in Mercedes

Tutti i piloti della F1 sognano di correre con la Ferrari, però devono anche pensare all’opzione migliore per fare risultati. Lewis nel 2024 compirà 39 anni e dunque non gli rimane molto tempo per vincere l’ottavo titolo. Vero che Fernando Alonso insegna che anche dopo i 40 si può essere competitivi, ma il driver inglese deve ragionare bene a breve termine sulla soluzione che gli può dare maggiori garanzie.

Con la Mercedes ha lottato per il titolo dal 2014 al 2021, vincendolo per sei volte. La Ferrari non conquista un mondiale piloti dal 2007 e uno costruttori dal 2008, è in una fase un po’ complicata e con diversi cambiamenti in atto. La sfida sarebbe comunque affascinate, ma il legame con Mercedes può avere la meglio su una eventuale proposta ferrarista. La sensazione è che il rinnovo ci sarà.

