Moto3, Stefano Nepa: “Via le stampelle, Mugello arrivo!”

Tra Le Mans e Mugello c’è una lunga pausa. Per Stefano Nepa si tratta di un’occasione per procedere con una “revisione”, oltre che al recupero fisico che va avanti da fine 2022. Il pilota MTA infatti si è operato all’inizio della settimana per rimuovere la vite applicata alla caviglia sinistra dopo il botto ad Austin. Un intervento semplice, la notizia più bella è che non ci saranno complicazioni per il prossimo Gran Premio. Si tratta per di più della prima tappa di casa del 2023 e Nepa, uno dei tanti piloti italiani del Motomondiale, è determinato a fare il massimo possibile sulla pista tricolore.

Nepa racconta: “Ora senza stampelle”

È un lungo recupero dall’infortunio dello scorso GP della Malesia. Ci si è messo però anche l’intoppo dell’ultimo giro ad Austin, un incolpevole incidente. Come procede la situazione? “Tutto benissimo, sono tornato a casa la sera dell’intervento” ha raccontato Stefano Nepa a Corsedimoto. Ricordiamo, l’operazione alla caviglia per il “problemino” in seguito al GP delle Americhe ha avuto luogo lunedì. “Avverto qualche fastidio nella zona dove hanno tolto le viti, ma è tutto sotto controllo. Sono già tornato a camminare e ho ripreso a fare qualcosina in palestra.” Ma come si allenerà ora, ci sono conseguenze? “I dottori mi hanno rassicurato, posso tornare a fare un po’ tutta la preparazione” ha spiegato Nepa. “Mi muovo di nuovo senza stampelle e non ci saranno ulteriori problemi.”

“Sarà un’altra storia”

Manca ancora un po’ all’appuntamento al Mugello. Come ci arriverà, sarà a posto o risentirà ancora di quest’ultimo intervento? “Ci sono ancora due settimane e mezzo, non me lo porterò dietro” è la risposta di Nepa. “Ho tutto il tempo per recuperare dalle ferite, che non sono nemmeno eccessivamente grandi. L’unico problema è quello, ma ce l’ho adesso: devo stare attento a non forzare per non far sanguinare la cicatrice.” Il pilota abruzzese è molto fiducioso, già dal prossimo weekend diminuiranno ancora i problemi. “Sarò ad un altro livello” ha assicurato. “Non al 100% come prima dell’incidente [a Sepang], ma tornerò già a spingere un po’ di più ed a fare più attività. Sarà un’altra storia.”

Foto: Social-Stefano Nepa