Mattia Pasini al Mugello, wild card Moto2 con Fieten Olie Racing GP

Una nuova occasione Mondiale per Mattia Pasini. Il 37enne pilota di Rimini sarà la terza freccia di Fieten Olie Racing GP nel prossimo appuntamento al Mugello, sentita tappa di casa per un italiano. Non la prima opportunità per l’esperto pilota tricolore: nel 2020 ha disputato l’eccezionale GP dell’Emilia Romagna al posto di Jorge Martin (positivo al Covid). Nel 2022 invece ha corso al Mugello ed a Misano con Aspar Team, a Valencia ha sostituto Barry Baltus con RW Racing GP.

Una nuova opportunità

Con la stessa struttura, ora rinominata, Pasini disputerà il prossimo evento sulle colline toscane. “L’anno scorso con questo team ho sostituto Baltus a Valencia. È fantastico poter presto vestire nuovamente i colori del Fieten Olie Racing GP al Mugello” ha sottolineato Mattia Pasini. “Mi è piaciuta la collaborazione in quel momento: l’atmosfera nel team era fantastica ed è stato incredibile lavorare con la troupe. Sono grato a Jarno [Janssen], ma anche al resto della squadra, per questa nuova opportunità al Mugello. Non solo mi divertirò, ma farò anche del mio meglio per ottenere il miglior risultato possibile.”

“Pasini esperto e veloce”

Truppa più folta quindi per la squadra Moto2 verso il GP d’Italia. “Non due, ma tre piloti al Mugello” ha rimarcato Jarno Janssen. “Mattia Pasini è un pilota con molta esperienza e davvero veloce. Questa collaborazione dell’anno scorso è andata molto bene ed è infatti la base per la partnership al Mugello. Un aspetto positivo per i nostri giovani piloti ufficiali, un bene per una loro ulteriore crescita e ringraziamo Mattia Pasini per la fiducia, è un onore che voglia disputare questa sua wild card assieme a noi.”

“58” il racconto illustrato ispirato allo straordinario Marco Simoncelli, su Amazon