Moto2, che sorpresa: Dalla Porta con Forward per i prossimi 3 GP

La stagione mondiale di Lorenzo Dalla Porta non è finita. Di ieri la separazione da Mandalika SAG Team, oggi una nuova notizia riguardante il suo futuro. L’ex iridato Moto3 infatti correrà al Mugello, al Sachsenring e ad Assen con i colori Forward Racing. Prenderà il posto di Alex Escrig, alle prese con guai fisici da prima dell’inizio della stagione e costretto nuovamente al forfait.

Rookie nei guai

Dobbiamo infatti tornare ai test privati a Jerez dello scorso marzo. Escrig, chiamato a disputare la sua prima stagione completa nel Mondiale Moto2, era incappato in un brutto incidente, riportando anche un infortunio alla spalla destra. Questo è il problema che sta ostacolando il suo debutto vero e proprio, il Gran Premio di Silverstone sarà la volta buona? Per il momento, dopo ulteriori accertamenti, continuano le terapie di recupero, ma per allora Forward Racing spera di averlo al 100%, finalmente pronto per l’esordio, pur tardivo. “Sono dispiaciuto e molto vicino ad Alex per la situazione che sta e stiamo vivendo. Crediamo moltissimo in lui e per questo concordiamo nell’aspettare il pieno recupero” ha dichiarato Giovanni Cuzari.

Riecco Dalla Porta

Fino ad allora però dovrà ricorrere ad un altro sostituto. Pronta occasione quindi per Lorenzo Dalla Porta, fresco di divorzio da SAG Team, per tornare subito in sella: disputerà infatti i GP d’Italia, Germania e Paesi Bassi accanto a Marcos Ramirez. Non una novità: i due ragazzi erano compagni di squadra in Leopard nel 2019, quando Dalla Porta vinse l’iride Moto3. “Sono felicissimo che Lorenzo vesta i nostri colori per questa nuova sfida, credo molto nella sua velocità” ha sottolineato Cuzari. Soddisfazione e tanta motivazione anche da parte del pilota montemurlese: “Sono molto contento di questa opportunità e curioso di provare questa nuova moto e sicuramente darò il mio massimo. Sono carico per il Mugello!”