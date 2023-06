La Supertwin è quella classe delle road races per tutti i gusti, riservata alle bicilindriche 4 tempi di almeno 650cc di cilindrata, dai costi contenuti garantendo a tanti piloti l’opportunità di mettersi in mostra. Una tesi che, inerente al TT 2023, si può estendere ad altre due considerazioni di massima alla luce dei verdetti di una Gara 1 (denominazione ufficiale “Carole Nash Supertwin TT Race 1“) svoltasi nel tardo pomeriggio di martedì 6 giugno. La Supertwin è terreno di caccia per Michael Dunlop, al terzo centro in questa edizione dell’Isle of Man TT portando a 24 il numero di affermazioni in carriera, ma non solo. Per quanto ci riguarda più da vicino, si tratta della categoria dove vince sempre l’italianissima Paton, imbattuta dal 2017 a questa parte.

MICHAEL DUNLOP A MENO 2 DALLO ZIO JOEY

Velocissimo nel corso delle prove tanto da stampare il nuovo primato ufficioso della categoria già al termine della prima sessione, l Michael Dunlop si è schierato come l’indiscusso favorito tra i 39 partenti di questa Gara 1 della Supertwin. Rispettando a pieno il pronostico, “The Bull” ha monopolizzato la scena. Ha gestito la Paton S1-R di riferimento nelle tre tornate previste con pit-stop al termine del primo giro, viaggiando costantemente su un ritmo inavvicinabile per chiunque. Dopo l’affermazione di sabato scorso tra le Supersport e di domenica tra le Superbike, MD raggiunge così quota 24 vittorie. Secondo di tutti i tempi: un’affermazione in più di John McGuinness, a meno 2 dal primato di 26 successi tuttora detenuto dal compianto zio Joey Dunlop. Tutto questo con ancora diverse carte da giocarsi in queste tre categorie dove ha già centrato la vittoria in questa edizione.

MD E PATON SODALIZIO DI SUCCESSO ANCHE AL TT 2023

Per Michael Dunlop si tratta della terza affermazione tra le bicilindriche di almeno 650cc 4 tempi al TT. Questo dopo le precedenti affermazioni del 2018 e 2019 sempre con i colori ufficiali Paton. Il glorioso brand italiano, riportato in auge grazie all’impegno di SC-Project con un piano aziendale ed un programma sportivo di successo, prosegue la sua striscia di vittorie al TT. Tra le Supertwin sono 5 consecutive nelle ultime 5 gare disputate, con la S1-R condotta in trionfo nel corso degli anni da Michael Rutter (2017), Peter Hickman (2022) oltre che dallo stesso Dunlop (2018, 2019 e Gara 1 del 2023). Un bel riconoscimento per l’azienda, a maggior ragione pensando alla concorrenza rappresentata da Kawasaki, Aprilia e, da questa edizione, Yamaha con la nuova R7.

THE BULL IN UN TT 2023 DA RECORD

Per quanto concerne le performance, “Mickey D” ha costruito questo terzo hurrà al TT 2023 con una netta supremazia nei confronti dei diretti avversari. Un primo giro di livello con partenza da fermo in 18’40″426 a 121,229 miglia orarie di media. Tanto da presentarsi per il pit stop con 14″3 di vantaggio su Jamie Coward, 16″7 su Mike Browne, addirittura 20″9 su Peter Hickman. Dopo la sosta, nel corso del secondo giro era riuscito a consolidare il proprio margine a 21″9 su uno scatenato Browne, portando a termine la contesa con la perla di un ultimo giro quasi da record: 18’34″213 a 121,905 miglia orarie di media. Per la cronaca, a 8 secondi dal suo stesso primato conseguito nel 2018 in 18’26″543 a 122,750 mph (197,547 km/h) di media.

SUL PODIO BROWNE E COWARD

A 26″7 da un inavvicinabile Dunlop ha concluso secondo a completare l’1-2 Paton un combattivo Mike Browne, astro nascente delle road races schierato dal team di John Burrows. Al culmine di un avvincente confronto ha avuto ragione di soli 2″2 su Jamie Coward, terzo con la Kawasaki 650 del team KTS Racing. Due attesi protagonisti del calibro di Peter Hickman e Josh Brookes sono finiti distanziati. Il primo, reduce dall’affermazione tra le Superstock, ha condotto la Yamaha R7 preparata dal proprio PHR Performance in quarta posizione. Ha preceduto l’australiano, quinto con la Kawasaki 650 del team Dafabet Racing.

BONETTI E CURINGA RITIRATI AL PRIMO GIRO

Se sventola il tricolore con la Paton in trionfo, i nostri due portabandiera al via hanno vissuto una prima gara della Supertwin da dimenticare. Stefano Bonetti, candidato alla top-5 per quanto messo in mostra nel corso degli anni, ha salutato la compagnia con il ritiro comunicato dopo pochi chilometri in prossimità del rilevamento di Glen Helen. Nemmeno il tempo di registrare questa notizia che la medesima sventura è occorsa al suo compagno di colori al Team ILR, Francesco Curinga. Il cui ritiro è stato segnalato verso il Ramsey Hairpin con la top-10 ampiamente alla portata per questo suo debutto al TT. Entrambi avranno l’occasione di rifarsi in questa classe venerdì 9 giugno con Gara 2 in programma a partire dalle 14:00 locali. Mentre domani il quarto Race Day del TT 2023 riserva la disputa delle seconde gare riservate alle classi Supersport (il via alle 11:45) e dei Sidecar (partenza alle 14:15).