Michael Dunlop apre il TT 2023 con la vittoria in Gara 1 Supersport

La settimana (corta) di prove da record ha lasciato spazio sabato 3 giugno alle disputa delle prime gare del TT 2023. Ad aprire le danze di un Tourist Trophy che si prospetta memorabile ci ha pensato la classe Supersport, con Gara 1 articolata sulla distanza di 4 tornate dello Snaefell Mountain Course che ha rispettato a pieno il pronostico della vigilia. Michael Dunlop, autore ieri del nuovo record ufficioso assoluto a 135,531 miglia orarie di media, si è assicurato la vittoria, mostrandosi in controllo totale e tutt’uno con la Yamaha R6 schierata in proprio dal suo MD Racing. Per “Mickey D” si tratta del personale 22esimo successo all’Isle of Man TT, a meno 1 dalle 23 affermazioni di John McGuinness, meno quattro dal primato di 26 vittorie del compianto zio Joey.

MICHAEL DUNLOP MATTATORE SUPERSPORT AL TT 2023

Velocissimo già nel corso delle prove, Michael Dunlop nella Monster Energy Supersport Race 1 ha ribadito la sua superiorità tra le Supersport. Lo testimonia il fatto che, già al termine del primo giro (17’38″632 con partenza da fermo a 128,31 mph di media), aveva portato a 7 secondi il proprio vantaggio su Dean Harrison, controllando la situazione anche nell’unica sosta in programma. Sebbene il suo pit stop sia stato più lento dei rivali, MD ha veleggiato sempre con un vantaggio in doppia-cifra, chiudendo con 12″3 di margine sul più diretto inseguitore. Unica “pecca” non è arrivato l’atteso giro a 130 mph, sfiorato al secondo passaggio in 17’31″825 a 129,14 mph di media. Presumibilmente, considerando l’esaltante affiatamento con la propria R6, ci riproverà nella seconda corsa in programma mercoledì 7 giugno.

HICKMAN NEL FINALE BEFFA HARRISON PER POCHI MILLESIMI

Con Dunlop alla decima affermazione tra le Supersport al Tourist Trophy, categoria dove nel 2009 si assicurò la prima affermazione all’Isle of Man TT, la lotta per il secondo gradino del podio ha riservato un colpo di scena. Grazie ad una tornata conclusiva a 129 mph di media, Peter Hickman (con la Triumph 765 RS iscrita sotto le insegne K2 Trooper Triumph by PHR) ha avuto ragione di Dean Harrison (Boyce Precision/Russell Racing Yamaha), a lungo secondo e beffato per soli 394 millesimi! Tutto questo dopo oltre 1 ora e 10 di gara e 240 chilometri percorsi al Mountain, a testimonianza dell’elevato tasso di competitività della categoria.

STEFANO BONETTI NELLA TOP-20

Con Jamie Coward (KTS Racing Yamaha) quarto a precedere Davey Todd (Padgett’s Honda) e James Hillier (OMG Racing Yamaha), per l’Italia è arrivato un grandioso risultato da parte del “solito” Stefano Bonetti. Con la Yamaha R6 del Gomma Racing ha concluso nuovamente nella top-20, diciannovesimo con un giro conclusivo a 121,24 mph di media in 18’40″367.

SPAZIO AI SIDECAR AL TT 2023, DOMANI LA SUPERBIKE

L’inaugurale Race Day del TT 2023 riserva ancora Gara 1 dei Sidecar, mentre domani alle 14:40 locali spazio alla prima gara delle Superbike con 6 giri delle 37,733 miglia più famose del pianeta da percorrere.

Servizio fotografico di Fabio Armanino