MXGP: Herlings contro Prado, qualifiche all’ultimo respiro

Jeffrey Herlings e Jorge Prado per una qualifica decisa solo alla fine. Certo il primo ne approfitta subito al via, ma il leader MXGP non molla e per tutta la corsa mette pressione al principale rivale in ottica mondiale. Alla fine però sarà proprio il pilota #84 a mantenere il comando ed a prendersi così la prima vittoria in Qualifying Race in questa stagione 2023. Domani Herlings scatterà dal 1° cancelletto, determinato a completare l’opera per riscattarsi dalla sfortuna in Francia e ricucire così su Prado. Per quanto riguarda i nostri portacolori, Alberto Forato è 6° al traguardo, Alessandro Lupino in rimonta chiude appena fuori dai 10: tempi e cronaca.

MXGP, Herlings vs Prado

Dal primo cancelletto scattava il leader iridato Jorge Prado, proprio accanto a lui ecco Jeffrey Herlings. Ed è proprio il fresco campione Dutch Masters 2023 ad avere la meglio nella partenza di questa corsa. Non senza un brivido iniziale per un incidente multiplo, coinvolto anche Jeremy Seewer, vincitore in Francia: riparte, ma le sue qualifiche sono subito compromesse. Davanti invece appare presto chiaro come si tratti di un testa a testa tra i due maggiori protagonisti finora: Herlings è sempre al comando, ma Prado davvero non molla. Vediamo alcune scintille iniziali, poi il pilota KTM allunga e lo spagnolo rincorre, fino alla fine: l’alfiere GASGAS quasi recupera e cerca la beffa, ma Herlings ha il margine necessario (pur sempre più ridotto) e lo tiene fino alla bandiera a scacchi.

Qualifying Race, vince Herlings

MXGP, la classifica generale

Foto: KTM Images/Ray Archer