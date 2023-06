Sarà Max Verstappen a scattare dalla pole position nella gara del Gran Premio di Spagna 2023 di F1. Il pilota Red Bull fa un altro sport a Barcellona, superiorità imbarazzante sugli avversari. Rifilati ben 462 millesimi a Carlos Sainz, che ha conquistato una buona seconda posizione e partirà in prima fila.

Bravissimo Lando Norris, terzo con la McLaren. Sulla stessa fila scatterà Pierre Gasly (rischia penalità per impeding) su Alpine. In Dietro troviamo Lewis Hamilton su Mercedes e Lance Stroll su Aston Martin. In quarta fila Esteban Ocon (Alpine) e un fantastico Nico Hulkenberg (Haas).

Top 10 chiusa da Fernando Alonso (Aston Martin) e Oscar Piastri (McLaren). Eliminati in Q2 sia Sergio Perez con l’altra Red Bull che George Russell con l’altra Mercedes. I due partiranno affiancati in sesta fila.

Caso Leclerc a Barcellona: cosa è successo alla sua Ferrari?

Colpo di scena sorprendente in Q1 con l’eliminazione di Charles Leclerc, che non è andato oltre il 19° tempo. C’è stato un problema evidente alla sua Ferrari SF-23, da capire quale. Il poleman del 2022 partirà dalla penultima fila in una gara che doveva essere quella del rilancio per lui e la scuderia di Maranello.

Queste le parole di Leclerc ai microfoni di Sky Sport F1: “Sarei molto sorpreso se la macchina fosse a posto. Dobbiamo guardare bene i dati e la macchina, c’era qualcosa che non andava. Stamattina abbiamo girato in questa condizione e la vettura era molto buona. La cosa strana è che nelle curve a destra andava benissimo e invece in quelle a sinistra c’era qualcosa sulla posteriore destra che non mi tornava. Oggi ci è costato tanto, domani dobbiamo tornare a un buon feeling per recuperare“.

F1 GP Spagna 2023, risultati Qualifiche: tempi ufficiali, classifica finale e griglia di partenza

1 Max Verstappen Red Bull Racing 1:12.272

2 Carlos Sainz Ferrari +0.462

3 Lando Norris McLaren +0.520

4 Pierre Gasly Alpine +0.544

5 Lewis Hamilton Mercedes +0.546

6 Lance Stroll Aston Martin +0.722

7 Esteban Ocon Alpine +0.811

8 Nico Hulkenberg Haas F1 Team +0.957

9 Fernando Alonso Aston Martin +1.235

10 Oscar Piastri McLaren +1.410

11 Sergio Perez Red Bull Racing

12 George Russell Mercedes

13 Guanyu Zhou Alfa Romeo

14 Nyck De Vries AlphaTauri

15 Yuki Tsunoda AlphaTauri

16 Valtteri Bottas Alfa Romeo

17 Kevin Magnussen Haas F1 Team

18 Alexander Albon Williams

19 Charles Leclerc Ferrari

20 Logan Sargeant Williams

Foto: Formula 1