Michael Dunlop vola al TT 2023: record a 135,531 mph di media

Il TT 2023 è proprio l’edizione dei record. Quel che è certo, almeno per un anno, resterà il Tourist Trophy dalle prove più veloci di sempre. La data del 2 giugno all’Isola di Man era già significativa di suo, da oggi lo è ancor più. Proprio nella medesima data, 45 anni or sono, Mike Hailwood al suo clamoroso ritorno alle competizioni conquistò una memorabile e significativa affermazione al TT-F1 con la Ducati 900, al culmine di un esaltante confronto con Phil Read. Trascorsi 45 anni, lungo le 37 miglia più celebri del pianeta, si è scritta un’altra memorabile pagina di storia. Michael Dunlop, con un giro in 16’42″189 a 135,531 mph (218,11 km/h) di media, ha siglato il nuovo primato dello Snaefell Mountain Course. Ufficioso, per carità, in quanto i record si stabiliscono ufficialmente nel corso delle gare in programma, ma pur sempre sotto al mostruoso giro di Peter Hickman dell’edizione 2018.

MICHAEL DUNLOP DA RECORD AL TT 2023

Un giro spaventoso, di meravigliosa esasperazione motociclistica quello di Michael Dunlop. Con la Honda CBR 1000RR-R preparata dall’Hawk Racing il figlio e nipote d’arte ha viaggiato sotto il primato a 135,452 mph (217,98 km/h) di Peter Hickman del 2018, diventando il secondo road racer di sempre ad infrangere il muro delle 135 miglia orarie di media. Lungo le 37,733 miglia (60,761 chilometri) del Mountain, MD ha ribadito i suoi propositi ambiziosi per il TT 2023. Con già 21 affermazioni all’attivo, va a caccia delle 23 di John McGuinness (oggi primo over-50 nella storia a viaggiare a 131 mph!), ma anche delle 26 del leggendario zio Joey. Con diverse carte da giocarsi: domani nella prima gara riservata alle Supersport (il via alle 11:45 locali), domenica a partire dalle 14:40 con la prima corsa delle Superbike, da disputarsi sulla distanza di 6 giri.

A 134 MPH HICKMAN ED HARRISON

“Mickey D“, su Yamaha R6 oggi primatista anche delle prove Supersport, tuttavia incontrerà tra le “big bikes” i soliti noti a confronti. Peter Hickman (FHO Racing BMW) e Dean Harrison (DAO Racing Kawasaki) entrambi hanno viaggiato sopra le 134 miglia orarie di media, con complessivamente 8 piloti oggi sopra le fatidiche 130 miglia orarie. Tra questi Davey Todd, su Padgett’s Honda quarto in 132,194 mph e leader tra le Superstock (131,080 mph), ma anche il rientrante Josh Brookes, quinto con la seconda FHO Racing BMW in 131,098 mph.

AL TT 2023 NUOVO PRIMATO DI JOHN MCGUINNESS

In quello che potrebbe essere il suo ultimo TT in carriera, John McGuinness con la Fireblade di Honda Racing UK a 51 anni compiuti è diventato il primo over 50 ad infrangere il muro delle 130 miglia orarie di media. Con un giro a 131,003 mph, mettendo la sua firma in una giornata memorabile all’Isle of Man.

DUNLOP PRIMATISTA TRA LE SUPERTWIN

Sarà chiaramente da seguire anche la classe Supertwin. Scontato dirlo, Michael Dunlop con la Paton S1-R di riferimento autore anche in questa circostanza del nuovo primato ufficioso. In 18’20″052 ha viaggiato a 123,474 mph di media, il tutto quando agli albori della categoria (11 anni or sono) si girava in 112 mph. Su Paton correranno anche i nostri Francesco Curinga e Stefano Bonetti, entrambi nella top-10 (rispettivamente 9° e 10°) in questa giornata di prove. Sono già nella storia del Tourist Trophy e del motociclismo.

Servizio fotografico di Fabio Armanino