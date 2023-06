Superbike Misano, Petrucci migliora con la Ducati: obiettivo top 5

Danilo Petrucci ha concluso con il secondo tempo in FP2 (terzo assoluto) questa prima giornata di prove libere Superbike a Misano Adriatico. Bisogna dire che l’ultimo time attack lo ha fatto con gomma SCQ, quindi il suo piazzamento di oggi non rispecchia la realtà. Sarà interessante vedere domani come se la caverà in Superpole, finora un tallone d’Achille, e ovviamente anche in gara. C’è ancora la FP3 per fare miglioramenti.

Superbike Misano, i commenti di Petrucci

Petrucci al termine delle prove libere odierne è apparso soddisfatto nel complesso: “Sono abbastanza felice. Anche se non abbiamo il test qui, già dal mattino ho trovato un buon setup e una buona moto. Abbiamo fatto qualche passo avanti al Mugello. Fatico ancora un po’ in accelerazione, perdo sempre un po’ di trazione. Ho capito che posso fare un po’ di giri di fila con la gomma soft. Ho provato a fare una simulazione per la Superpole Race con la gomma da qualifica. È stata ok, ho fatto il mio miglior tempo al settimo giro. La gomma posteriore è veramente buona. Sono contento. È solo venerdì, voglio lottare per essere attorno alla top 5 in questo weekend. È complicato, però siamo in una migliore situazione rispetto a Barcellona“.

Nel test al Mugello ha provato nuovo forcellone e qualcosa di positivo gli ha dato: “Non è stato un grande step, mi aspettavo di più. Alla fine al Mugello abbiamo lavorato su differenti setup per rendere la mia moto più comoda per me, soprattutto in frenata. Infatti, ho un po’ più di margine. Posso guidare un po’ più nel modo che mi piace. Sono abbastanza soddisfatto. Alvaro fa un altro lavoro, però per oggi posso essere felice“.

Danilo vede dei progressi con la Ducati Panigale V4 R

Il pilota del Barni Spark Racing Team intravede la luce in fondo al tunnel: “Ho avuto difficoltà con le gomme nuove ed è difficile dire che devo adattarmi alla moto visto che sono più veloce alla fine della gara rispetto all’inizio. Penso sia questione di come usi l’acceleratore e la trazione su questa moto. Spero di aver fatto uno step per il resto della stagione, non solo per questo round. È strano non aver fatto il test qui ed essere veloce. Non so quanti piloti abbiano usato la gomma da qualifica alla fine“.

Il lavoro fatto al Mugello è stato di aiuto in vista di questo fine settimana a Misano: “Al Mugello non ero molto felice. Non avevamo dati da comparare là, il problema è rimasto più o meno lo stesso. Ma sono riuscito a guidare bene e a migliorare il mio tempo, mi chiedo ancora perché. Al Mugello ci eravamo concentrati sulla frenata, cercando di stabilizzare la moto in frenata e questo mi ha aiutato qui. Sono migliorato molto con la nuova gomma posteriore, il comportamento della moto è abbastanza differente. Sono capace di spingere come voglio e di migliorare il mio tempo.

Petrucci non si sbilancia sui risultati che può ottenere sabato e domenica: “È presto per il podio. Farò del mio meglio, credo che una top 5 sarebbe un ottimo risultato“.

Foto: WorldSBK