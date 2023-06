Superbike Misano, Razgatlioglu sfida Bautista: “Darò il 100% per vincere”

Secondo tempo assoluto per Toprak Razgatlioglu oggi a Misano. Dopo aver chiuso in testa la sessione mattutina delle prove libere Superbike, nel pomeriggio ha incassato 669 millesimi dal leader Alvaro Bautista. In FP2 non ha migliorato il suo crono e alla fine paga 329 millesimi rispetto allo spagnolo. Sabato e domenica sicuramente vorrà essere più vicino al pilota Ducati e provare a batterlo.

Superbike Misano, il bilancio di Razgatlioglu

Razgatlioglu ha fatto il punto al termine della FP2: “Ho fatto 20 giri in condizioni molto calde. In generale sono abbastanza felice. Ho avuto un piccolo problema con la moto, serve migliorare l’engine break. È necessario fare dei progressi in alcune curve per poter lottare con Alvaro nelle gare. Il passo gara non è stato molto forte, però migliore degli altri piloti. Bautista è davvero forte in queste condizioni, ma domani spero che miglioreremo e che battaglieremo per vincere. Sono concentrato su vincere, darò il 100% per farlo“.

Certamente il pilota del team Pata Yamaha Prometeon si sta trovando meglio in Italia che nello scorso round SBK in Catalogna: “A Barcellona ero al 50-60%, perché non potevo sfruttare la gomma posteriore dato che andava gestita a causa dell’elevato consumo. Qui posso spingere al 100%. Ci servirebbe avere un po’ più di fresco, perché con questo caldo ho un po’ di spinning dato che manca del grip al posteriore“.

A Toprak manca qualche decimo

Nel test di qualche settimana fa era molto felice del passo, però oggi con il caldo non è riuscito ad essere altrettanto performante: “Nel test avevo un ritmo migliore – ha spiegato – e oggi sono stato più lento di 3-4 decimi. Nel test c’erano condizioni più fresche, oggi il feeling è stato diverso con il caldo. Comunque penso che abbiamo fatto un buon lavoro e spero che domani faremo progressi“.

Razgatlioglu auspica di avere una temperatura un po’ più bassa domani per potersela giocare con Bautista, forte in qualsiasi condizione. Come sempre, darà tutto. Vedremo se basterà. Di certo ha bisogno di arrivare davanti al rivale Ducati se vuole provare a riaprire una corsa per il titolo Superbike che finora non ha avuto storia.

Foto: Yamaha Racing