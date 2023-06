Stefano Manzi “Quanto mi rode non aver girato, non è colpa mia”

Venerdì nero per Stefano Manzi. Il pilota romagnolo del team Ten Kate è uno tra i piloti più attesi dell’Emilia Romagna Round del Mondiale Supersport. Misano è la sua pista di casa ed in questo inizio di stagione si è sempre espresso ad alti livelli. Assieme a Nicolò Bulega è uno tra i migliori talenti presenti nella categoria, uno tra quei piloti in grado di fare la differenza. Attualmente Stefano Manzi è terzo in classifica mondiale su una Yamaha che non è più la moto imbattibile del recente passato. La sorte gli ha fatto però un brutto scherzo come racconta a Corsedimoto.

“Nel primo turno di prove libere sono caduto e non per colpa mia ma sono stato buttato giù da un altro pilota. E’ sempre brutto cadere ma se la responsabilità è di un altro, beh, rode ancora di più. All’inizio pensavo che la moto avesse riportato danni relativamente leggeri invece sono stati più gravi del previsto ed ho dovuto saltare il secondo turno di prove libere”.

Cosa è successo?

“Nella caduta si è rotto il motore, credo sia la prima volta che succede al team Ten Kate. La squadra ha un secondo motore e spero sia veloce come quello che avevo perché andava veramente bene. In mattinata avevo fatto pochi giri ma la moto era veloce. In tutta la giornata ho fatto solo cinque giri. Che dire? Mi scoccia parecchio anche perché sabato iniziamo subito con le qualifiche, già al mattino. E’ andata così ora guardo avanti ed ovviamente darò il massimo in qualifica e nelle due gare. Cerchiamo di fare del nostro meglio nonostante questa giornataccia”.

Foto Marco Lanfranchi