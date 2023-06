MotoE: Matteo Ferrari superstar, pole position al Mugello!

Due round, due pole position per Matteo Ferrari! Gran passo avanti per un pilota che si è sempre definito in difficoltà sul giro secco… Ma anche al Mugello scatterà dalla prima casella, seguito da un Mattia Casadei (a 8 millesimi!!) a caccia del riscatto dopo un round sottotono a Le Mans. Per la prima volta quest’anno la griglia MotoE è al completo col ritorno del vice-campione in carica Eric Granado, dichiarato idoneo dopo i controlli del giovedì. Proprio lui occuperà domani la terza casella! La cronaca delle prove e delle qualifiche al Mugello.

Prove 1

Ricordiamo che il record assoluto al Mugello è 1’58.9390 stampato da Aegerter l’anno scorso. Si parte da qui, anche se alle 8:30 del mattino è un turno piuttosto complesso per i ragazzi MotoE. Ma le Ducati già riscrivono ampiamente il record delle Energica, in particolare con Matteo Ferrari al comando.

MotoE Prove 2/combinata

La classe elettrica toglie un altro secondo abbondante rispetto al mattino. Una volta di più è questo il turno determinante per decidere chi disputerà la Q1 e chi direttamente la Q2, ovvero i primi 8. Comanda ancora Matteo Ferrari, ad aprire un terzetto tutto tricolore.

Qualifiche, ed è ancora Ferrari!

Nella prima sessione troviamo anche il leader MotoE Jordi Torres, primo degli esclusi alla fine delle Prove 2, oltre ai nostri Alessandro Zaccone, Alessio Finello, Luca Salvadori e Kevin Zannoni. Due posti liberi per passare al turno successivo, scatta subito l’attacco per assicurarseli. Alla fine saranno Torres e Zannoni i due che riescono a piazzarsi davanti, assicurandosi quindi la Q2.

Ci siamo, completata così la lista dei 10 chiamati alla contesa per la pole position al Mugello. Purtroppo però per Spinelli il turno finirà prematuramente a causa di una scivolata alla Bucine. Alla fine la classifica ci parla di una lotta davvero serrata: protagonisti soprattutto Matteo Ferrari e Mattia Casadei, separati da appena 8 millesimi! A vantaggio però dell’alfiere FELO Gresini, seconda pole in 2 round, ma per il pilota Pons è un ottimo punto di partenza per riscattarsi. Occhio anche a Eric Granado, appena tornato e 3° in griglia.

Foto: Valter Magatti