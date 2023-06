La griglia MotoGP sarà quasi al completo per la prima volta da Portimao. Manca Pol Espargaro, ancora in recupero, ma torna in azione Enea Bastianini, che ha ricevuto l’idoneità medica. Non l’unico, si rivede anche il duo RNF Aprilia, pure il campione MotoGP Francesco Bagnaia ha avuto il suo controllo. Luca Marini invece è l’unico della categoria non completamente idoneo: al momento c’è, ma dovrà sottoporsi ad altri controlli domani. Si segnalano idoneità anche in Moto2, Moto3 e MotoE, ecco la lista.

MotoGP, gli idonei

Il grande ritorno è appunto quello di Enea Bastianini, la cui stagione MotoGP in rosso deve ancora iniziare davvero. Sembra sia la volta buona, ecco il #23 di casa Ducati pronto a ruggire nel suo GP di casa. Stesso discorso per Francesco Bagnaia, alla prima col numero #1 tra le curve del Mugello: la sua presenza non era in dubbio, nonostante la piccola frattura all’astragalo della caviglia destra, ma oggi c’è la conferma. RNF Aprilia riabbraccia sia Miguel Oliveira che Raul Fernandez: il primo appariva ancora fortemente in dubbio anche dopo l’evento Aprilia a Misano, il secondo era convalescente dall’intervento al braccio destro. Tutt’e due però hanno ottenuto l’idoneità, anche se come sempre si attende la prova in pista. Luca Marini invece è OK con riserva: ricordiamo la lesione all’osso del polso destro dopo il botto a Le Mans, un problema da ricontrollare dopo le Prove 1 di domani.

Le altre categorie

Non solo MotoGP, si segnalano ritorni anche nelle altre classi. In MotoE inizia davvero la stagione di Eric Granado. Il vice-campione in carica, fermo per un forte trauma cranico dopo un incidente in Superbike, è stato finalmente dichiarato idoneo e inizierà la nuova sfida con Ducati. In Moto2 ecco il rientro dell’esordiente Darryn Binder, fermo dal GP delle Americhe per infortunio alla mano destra, in Moto3 tutto a posto per Syarifuddin Azman dopo l’incidente a Le Mans. A referto comunque ancora alcune assenze: in Moto2 Alex Escrig, sostituito da Lorenzo Dalla Porta, e Kohta Nozane, col ritorno di Kasma Daniel Kasmayudin. In Moto3 continua la convalescenza di Lorenzo Fellon, sostituito di nuovo da Andrea Migno.

