MotoGP: Pol Espargaro vicino al ritorno, ma non sarà al Mugello

GASGAS Tech3 attende il ritorno di Pol Espargaro. Ora però è una situazione ben più vicina, forse in una delle due prossime tappe consecutive. La certezza al momento è che, contrariamente a quanto si sperava, il pilota #44 non prenderà parte al Gran Premio d’Italia. Sarà sostituito ancora una volta dal tester Jonas Folger accanto al rookie Augusto Fernandez. L’incidente è stato importante ed Espargaro non vuole rientrare prematuramente, l’ipotesi ora è Sachsenring o Assen.

Attenzione alla schiena

Il problema è una delle tante conseguenze dovute all’incidente da paura a Portimao. Nello specifico, un piccolo edema attorno alle vertebre che ha bisogno del dovuto trattamento. La schiena infatti è stata una dei punti più colpiti nell’impatto, con tempi di recupero chiaramente non brevi. Di conseguenza Pol Espargaro e GASGAS Tech3 hanno rinviato il rientro. L’idea iniziale era appunto di tornare in tempo per disputare i tre appuntamenti consecutivi dopo la pausa da Le Mans e prima della pausa estiva, ma ora sappiamo che salterà l’appuntamento in Italia.

Espargaro: “Prima devo essere a posto”

C’è comunque una punta di rammarico per il pilota spagnolo, che non vede l’ora di tornare in azione. Ma chiaramente con i dovuti tempi e solo quando sarà a posto. “La decisione finale è sempre dei dottori e mi hanno chiesto di aspettare qualche altro giorno” ha spiegato Pol Espargaro. “Il programma originario era tornare per una delle tre gare prima della pausa estiva ed è ancora valido.” Ma senza anticipare i tempi. “La cosa più importante è di essere fisicamente a posto” ha sottolineato Espargaro. “Avrò qualche giorno in più per lavorare a casa ed arrivare il prima possibile nella miglior forma possibile. Mi sento bene e sono molto motivato, spero di rivedere tutti presto.”

Foto: GASGAS Motorcycles/S.Romero