Torna un ex volto della Moto2 per i prossimi due GP. Kasma Daniel Kasmayudin infatti disputerà gli eventi al Mugello ed al Sachsenring con i colori del team Yamaha VR46 Master Camp. Sostituirà Kohta Nozane, ancora alle prese con i postumi dell’infortunio alla schiena in cui è incappato a Portimao. L’ex Superbike deve ancora esordire davvero in Moto2, ma la squadra guidata da Gelete Nieto spera nel suo ritorno per la tappa ad Assen.

Il profilo

Attualmente compete in Asia Road Racing Championship, categoria ASB1000 (l’equivalente della Superbike) ma, come detto, Kasma Daniel Kasmayudin non è certo un volto nuovo del Mondiale Moto2. La sua ultima apparizione risale al GP Malesia 2022, schierato dall’eccezionale team Petronas accanto all’esordiente assoluto Azroy Hakeem Anuar, con Khairul Idham Pawi come riserva. Kasmayudin, che ha debuttato nel 2017 in Malesia, da allora ha messo a referto una sola stagione completa in Moto2, precisamente il 2020 con Onexox TKKR SAG Team (con cui aveva firmato un accordo biennale). Non ha ancora ottenuto punti nella classe intermedia del Campionato del Mondo.

Moto2, il ritorno

Chiaramente è una grande emozione per il pilota malese, 23 anni il prossimo settembre. “Per prima cosa ringrazio Yamaha e la squadra per questa occasione” ha dichiarato Kasma Daniel Kasmayudin. “Non sarà facile, il livello della Moto2 è altissimo, ma voglio sfruttare nel miglior modo possibile questa opportunità. Sarà interessante macinare di nuovo chilometri in sella ad una Moto2. Ne è passato di tempo, visto che attualmente corro in Asia Superbike 1000, ma assieme alla squadra cercherò di fare del mio meglio.”

Foto: motogp.com