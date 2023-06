Moto3: Andrea Migno anche al Mugello col team CIP

Per Andrea Migno il Mondiale Moto3 2023 continua ancora. Il pilota #16 disputerà anche il suo GP di casa, al via nei prossimi giorni al Mugello. Non c’è certezza sui tempi di rientro di Lorenzo Fellon, CIP-Green Power quindi punta nuovamente sul suo sostituto anche per la tappa in Toscana. Contando che si tratta del primo di tre eventi consecutivi, è anche possibile che Migno sia in azione fino ad Assen, prima della pausa estiva. Tutto dipende dal recupero del pilota francese, ma per il momento l’italiano potrà godersi ancora un appuntamento di casa chiaramente sempre molto sentito.

Andrea Migno, 5^ occasione

Il 27enne di Saludecio continua così a far parte della truppa tricolore presente nella classe minore del Motomondiale. Ricordiamo, è tornato in occasione del GP in Argentina, secondo evento di questa stagione. Dopo un difficile round a Portimao, Lorenzo Fellon s’è dovuto fermare per un inevitabile intervento, visto i grossi problemi ad una spalla che continuava ad uscire. I tempi di recupero non sono immediati, CIP ha dovuto quindi puntare su un sostituto da affiancare al rookie David Salvador per il periodo necessario. Migno, in Portogallo per seguire il GP dal vivo, è stato subito contattato e dal round successivo eccolo in azione. A Termas de Rio Hondo il ritorno con podio, nel 3 GP successivi però non sono arrivati altri punti…

I precedenti al Mugello

L’autodromo toscano rappresenta un dolce ricordo per Andrea Migno. È proprio lì che, nel 2017, l’allora pilota dello Sky Racing Team VR46 ha ottenuto la sua prima vittoria nel Campionato del Mondo. Sfortunatamente però, tranne in quell’anno, non sono più arrivati risultati di rilievo al Mugello. È 15° nel 2015, 10° l’anno dopo, arriva la citata vittoria, nel 2018 è 5° e nel 2019 mettere a referto un ritiro, risultato che ripete anche nel 2021, infine nel 2022 chiude in 4^ posizione.

Foto: CIP Green Power