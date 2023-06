MotoGP, Alex Marquez e l’amuleto Mugello: “La sfortuna finirà”

Alex Marquez vuole archiviare quanto prima il pessimo weekend di Le Mans, conclusosi senza punti per il pilota del team Gresini. La stagione MotoGP era iniziata subito alla grande, con il primo podio sulla Ducati Desmosedici nella gara di Termas. Una serie di circostanze sfortunate ha macchiato i Gran Premi di Spagna e Francia, al Mugello l’occasione per riscattarsi. Fabio Di Giannantonio correrà davanti al pubblico di casa, sulla sua pista preferita e dove ha ottenuto la prima pole position in classe regina.

Alex Marquez contro la sfortuna

Il minore dei fratelli Marquez, 12esimo in classifica piloti, punta a tornare al vertice su un tracciato tanto caro al marchio Ducati. “Questa lunga pausa mi ha permesso, da un lato, di riposare mentalmente e, dall’altro, di prepararmi il più possibile fisicamente per questi tre eventi consecutivi. Questi fine settimana saranno intensi e dovremo tirare fuori la migliore parte di noi. Sono sicuro che la serie di sfortune finirà presto. Voglio rimediare e partiremo dal Mugello, una pista che potrebbe essere molto favorevole sia per me che per la Ducati“.

Tris decisivo per Di Giannantonio

Alex Márquez ha 41 punti, un punto dietro Aleix Espargaró, 6 dietro Alex Rins e 8 dietro Fabio Quartararo. Una classifica ravvicinata che può essere ribaltata facilmente, considerando il nuovo format MotoGP comprensivo delle gare sprint. Da parte sua, Fabio Di Giannantonio ha 25 punti, preceduto dal rookie Augusto Fernandez con 5 punti in più. Per il pilota romano sarà un trittico decisivo per dimostrare il suo talento rimasto ancora in ombra dal debutto in MotoGP nel 2022. “Le prossime tre gare saranno molto importanti su piste dove sono sempre andato forte. Mugello è la mia preferita, anche Assen mi piace e al Sachsenring lo scorso anno ho fatto il mio miglior risultato in MotoGP (ottavo, ndr). Arriviamo carichi“.

