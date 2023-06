MotoGP, Bezzecchi parte bene al Mugello: “Ma Bagnaia sembra più forte”

È iniziato bene il Gran Premio d’Italia 2023 di Marco Bezzecchi, che al termine dei due turni di prove libere ha il secondo tempo assoluto nella classifica combinata P1-P2. Solamente 63 i millesimi di distanza dal leader Francesco Bagnaia, che nella classifica del campionato lo precede di un solo punto. Sarebbe sicuramente bello vedere un duello tutto italiano al Mugello, però ci sono anche altri piloti forti che non vanno sottovalutati.

MotoGP Italia, Bezzecchi commenta le prove libere

Bezzecchi al termine della giornata si è concesso a Sky Sport MotoGP per commentare le sue performance di oggi: “È solo venerdì, però adesso questa giornata è diventata importantissima. Un bell’inizio, sono contento sia per come vado a livello di passo sia per quanto riguarda il giro secco, che da qualche gara mi mancava“.

Al pilota del team Mooney VR46 viene domandato se sia possibile immaginare una sfida tra lui e Bagnaia in questo fine settimana: “Non lo so, vediamo. Di passo Pecco sembra qualcosina più a posto di me. L’ho trovato nel giro e ho potuto seguirlo, ho visto come va e mi sembra un po’ più forte, soprattutto in qualche punto della pista. In altri gli recupero, però per adesso è un po’ più forte. Comunque è venerdì e possiamo ancora sistemare qualcosa e magari gli arriviamo più sotto“.

Marco fa passi avanti con la Ducati

Sembra che nel test di Jerez abbia fatto dei miglioramenti sul giro secco, aspetto fondamentale già dal venerdì per potersi qualificare al Q2 delle Qualifiche: “Sì, abbiamo trovato il modo – spiega – anche se non sempre possiamo riuscirci. Ci sono un sacco di variabili. Sia a Le Mans sia qui è andata meglio nel time attack, rispetto alle gare precedenti ho fatto progressi nel riuscire a sfruttare meglio la soft e a fare dei tempi più veloci. Bisogna cercare di continuare così, anzi di limare ancora un po’“.

Un Bezzecchi in crescita, dunque. Un anno fa al Mugello conquistò la prima fila e poi arrivò quinto in gara. Domani cercherà di partire nuovamente davanti e poi di essere protagonista sia nella sprint race sia nella gara principale.

Foto: Valter Magatti