MotoGP, Rins arrabbiato con Di Giannantonio: “Mi ha disturbato”

Oggi la migliore Honda al Mugello è quella di Alex Rins. Terzo tempo a soli 81 millesimi da Francesco Bagnaia, leader della classifica combinata P1-P2. Ha conquistato l’accesso diretto alla Q2 delle Qualifiche ed è un ottimo traguardo, considerando che guidare la Honda non è semplice solitamente. Lui è riuscito a mettere insieme un buonissimo giro e domattina lavorerà per migliorare ulteriormente.

MotoGP Mugello, Rins felice dei suoi tempi

Rins al termine della giornata ha parlato a Sky Sport MotoGP e non ha potuto che esprimere soddisfazione per il risultato odierno: “Ho spremuto la mia moto al massimo con il pacchetto che ho. Sono contento di aver fatto terzo, credo che con la Suzuki non ero riuscito a girare in 1’45. Vediamo domani come va“.

Il pilota del team LCR Honda non ha telaio Kalex sulla sua RC213V, però si sta trovando molto a suo agio al Mugello: “Questa pista è diversa da Le Mans e Jerez, è più grande e più veloce. Abbiamo qualche problema, però mi trovo molto meglio rispetto alle ultime due gare“.

Alex infastidito da Di Giannantonio

Nelle P2 lo spagnolo è stato ostacolato da Fabio Di Giannantonio durante un time attack e in un secondo momento il pilota del team Gresini è anche caduto alla prima curva dopo averlo superato. Rins non ha nascosto un po’ di irritazione: “Mi sono arrabbiato, perché mi ha disturbato tanto. Quando è uscito dal box non ha neanche guardato dietro per vedere se arrivasse qualcuno. Questo mi ha fatto arrabbiare, anche se può succedere”.

L’ex pilota Suzuki si è stranito per quanto capitato successivamente all’impeding: “Nella seconda situazione, io ho staccato molto tardi e ho visto che lui mi ha sorpassato all’interno. Non ho capito perché ha fatto questo. Voglio parlare con lui, a me piace chiarire e capire“.

Foto: MotoGP