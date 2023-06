MotoGP, Bagnaia e il duello con Bezzecchi: “Se resta dietro va bene”

Francesco Bagnaia davanti a tutti nelle prove libere del venerdì al Mugello. Un ottimo inizio per il campione in carica della MotoGP, che nel 2022 ha vinto il Gran Premio d’Italia e che sogna di ripetersi. Non sarà semplice, ci sono diversi piloti competitivi, a partire da Marco Bezzecchi. Sarà fondamentale fare bene le qualifiche per partire nelle prime file ed evitare rogne al via della sprint e della gara.

MotoGP Mugello, il bilancio di Bagnaia

Pecco si è presentato in Toscana con una stampella a causa della frattura rimediata a Le Mans nell’incidente con Maverick Vinales, però non sembra soffrire: “Fortunatamente mi sento bene. Ho più fastidio camminando o facendo le scale che guidando. Non credo che in gara sulla lunga distanza avrò dei limiti“.

Il pilota Ducati è molto soddisfatto di come è andata oggi, in particolare nella seconda sessione di prove libere: “Sono felice della performance, abbiamo lavorato bene. Siamo migliorati tanto dalla mattina al pomeriggio in termini di feeling. In P1 non mi ero sentito bene con la gomma morbida e abbiamo risparmiato un set, poi in P2 mi sono trovato subito bene. Con la media usata il passo è stato buono. Sono contento e mi sento preparato per la sprint race. Il time attack è stato buono e sono soddisfatto di questo primo giorno“.

Pecco lancia la sfida a Bezzecchi

Bagnaia si aspetta più piloti competitivi e non sa indicare un unico rivale per questo weekend del GP d’Italia: “Difficile da sapere adesso, ciascuno fa un lavoro diverso. Sicuramente Bezzecchi e Rins hanno fatto un lavoro molto buono. Anche Aprilia e KTM sono forti. Ma se noi lavoriamo bene, saremo davanti. Pioggia nella sprint? Speriamo di poter fare qualche giro prima in tale condizione“.

Infine, una battuta sulla rivalità con il suo amico Marco Bezzecchi: “Se continuiamo così va bene, però con queste posizioni. Quattro dopo Le Mans siamo venuti al Mugello per allenarci con l’Academy e mi ha dato la paga, devo restituirgliela“.

