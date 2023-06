MotoGP, Joan Mir: caduta e lesione, addio al GP Mugello

L’elenco degli acciaccati in MotoGP è piuttosto lungo. Si aggiunge alla lista anche Joan Mir, nelle Prove 2 protagonista dell’ennesimo incidente con la sua Honda ed anzi già costretto a salutare il GP d’Italia. Sembrava tutto a posto, in realtà non è esattamente così e non è una buona notizia né per il maiorchino né per HRC. Mir infatti avvertiva fastidio e ha preferito recarsi al Centro Medico per controlli. Ecco rivelato il problema: il responso indica una piccola infrazione ossea al mignolo della mano destra. Avrebbe dovuto sottoporsi ad altri controlli domani dopo le prove libere ma, come detto, Joan Mir ha optato per l’addio prematuro al sesto round del 2023.

Piove sul bagnato

Un modo di dire che appare un eufemismo per questi primi GP del binomio Joan Mir-Honda. Tante, tantissime cadute per l’iridato MotoGP 2020, che non riesce a trovare la quadra in sella ad una RC213V piuttosto ostica. La prova è nel fatto che anche il compagno di box Marc Marquez ha fatto i conti con un incidente sempre nel corso delle Prove 2. Per Mir era avvenuto ben prima, precisamente a circa 28 minuti dalla fine del turno ed alla San Donato, teatro di svariati incidenti in questa prima giornata di GP. Con questa scivolata il #36 di Repsol Honda stampa anche un suo personale “record”: 12 cadute, e siamo appena ad inizio stagione. Ha già superato la quota dell’intero 2022, suo ultimo anno con Suzuki.

Joan Mir, che fatica

Se vogliamo fare già un bilancio della sua avventura con Honda… Diciamo che basta elencare tutti i risultati ottenuti finora. Gli unici punti sono arrivati con l’11° posto nella gara lunga a Portimao, da allora si conta solamente una sfilza di zeri. Da sottolineare che per Joan Mir parliamo pure del secondo infortunio in questo inizio di stagione. Il primo è arrivato in Argentina, un trauma carnico e cervicale in seguito alla caduta nella Sprint di Termas de Rio Hondo. Ora Mir si ferma di nuovo: l’inizio con Honda è sempre più in salita, purtroppo come accaduto a vari suoi predecessori.

Foto: motogp.com