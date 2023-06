Aleix Espargarò ha acciuffato nel finale la top 10 nelle P2 MotoGP al Mugello. Un risultato molto importante, visto che gli permette di evitare di passare dal Q1 nelle Qualifiche di domani. Per lui non è stato facile guidare oggi, perché ha rimediato una contusione del calcagno del piede destro cadendo ieri in bicicletta durante un giro effettuato proprio presso il circuito toscano.

MotoGP Mugello, Espargarò si assume le sue responsabilità

Espargarò nella sua intervista a Sky Sport MotoGP ha riconosciuto di aver sbagliato: “Ieri ho fatto un errore molto grande e chiedo scusa alla squadra. Cadere con la bicicletta il giorno prima di una gara è inammissibile. Ho la schiena tutta lussata, ma quella non mi fa male. Ho molto dolore al tallone, era pieno di sangue e abbiamo fatto delle infiltrazioni. Nelle curve a destra mi fa molto male. Nel pomeriggio ho dato tutto, so quanto è importante questo gran premio e alla fine sono andato veloce riuscendo a mettere la moto nei dieci“.

Successivamente il pilota Aprilia ha ribadito il suo dispiacere per la caduta di cui è stato protagonista ieri in bicicletta: “Ho fatto una caduta stupida, un errore enorme. Ci sta che un atleta si faccia male durante un allenamento, ma non giovedì dentro una pista così. È inammissibile e mi dispiace tanto per Aprilia. Spero di recuperare bene per domani e domenica, così da fare una bella gara“.

L’incidente di Aleix: cosa è successo

Parlando con altri colleghi presenti al Mugello, Espargarò ha spiegato più nel dettaglio perché è caduto giovedì in pista: “Ho fatto un casino enorme, uno dei più grandi della mia carriera. Stavo usando il maledetto telefono, parlavo su Whatsapp. Uno sbaglio grande per il quale ho chiesto scusa centinaia di volte“.

Una distrazione pagata a caro prezzo da Aleix, che in un GP importante si ritrova con un infortunio che gli rende molto complicata la guida. Sarà un weekend decisamente impegnativo a livello fisico per lui. Purtroppo, può solo prendersela con sé stesso.

