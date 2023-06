Il weekend del Mugello non si apre sotto una buona stella per Aprilia e Aleix Espargaró. Il pilota di Granollers nella prima sessione di prove libere prima rientra ai box zoppicante, nel successivo stint cade a causa di un forte dolore al tallone che gli impedisce di avere il giusto comfort in sella alla RS-GP. Una brutta tegola per la Casa di Noale.

Nella giornata di giovedì Aleix Espargaró ha subito una caduta durante un allenamento in mountain bike. La presenza del dottor Angel Charte nel box Aprilia non ha fatto presagire nulla di buono. Ha una contusione nella zona del calcagno e dovrà ricevere un trattamento medico aggressivo per consentirgli di ritornare in pista anche nel pomeriggio e fino al termine del Gran Premio d’Italia. Si dovrà intervenire sia con i farmaci che con qualche modifica allo stivale, in queste ore è prevista anche un’ecografia per approfondire il tipo di lesione.

Il commento amaro di Massimo Rivola

Non è certo di buon umore Massimo Rivola. “La situazione piloti è davvero preoccupante. Dei cinque solo Maverick Vinales è in forma smagliante, gli altri hanno qualcosa“, ha detto ai microfoni di Sky Sport MotoGP. “Quella di Aleix non ci voleva, ieri è caduto in bicicletta e ormai c’è poco da fare. La scivolata di oggi è figlio anche di quello, non si sentiva veramente bene sulla moto. Zoppica, dopo Silverstone lo scorso anno è abbonato con i talloni, anche se non è così grave. Nel weekend dovrà stringere i denti e prendere antidolorifici“.

Evitare gli infortuni in allenamento non è possibile, è solo una questione di sorte. L’a.d. Aprilia non riesce però a mascherare la sua amarezza. “Oggi mi verrebbe da dire proibiamogli tutto, ma hanno bisogno di essere al top della forma e allenarsi con qualcosa che li fa sentire anche bene. Quest’anno ha fatto 28mila chilometri in bici e ci sa andare, ha tutti i requisiti per potersi allenare così. Gli imprevisti purtroppo sono sempre dietro l’angolo… Lo dico a denti stretti, ma ci sta andando tutto storto. Miguel sta facendo molta fatica, Raul ha ancora dolore al braccio, Lorenzo anche… Puntiamo tutto su Maverick – ha concluso Rivola – e speriamo sia davanti“.

foto di Valter Magatti