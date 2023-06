MotoGP Mugello, Prove 1: Marquez al top, Espargaro nei guai

Marchi italiani determinati ad emergere nell’appuntamento al Mugello. È infatti una Ducati a piazzarsi in vetta alla classifica nelle prime prove del fine settimana in Toscana. Parliamo di Alex Marquez, reduce da un periodo sfortunato a livello di risultati e determinato ad invertire la rotta quanto prima. Ma non è un dominio rosso, si fanno vedere anche Fabio Quartararo e Brad Binder! Invece, oltre agli acciaccati per precedenti infortuni, è fisicamente nei guai anche Aleix Espargaro… Il campione Francesco Bagnaia chiude ben lontano dalla top 10, risalirà nelle Prove 2? Ecco com’è andato il primo turno MotoGP al Mugello.

Ritorni e wild card

Nella giornata di giovedì è arrivata l’idoneità per Enea Bastianini, per la prima volta dall’infortunio accusato a Portimao. “Sarà una sorta di test” ha però ammesso il #23 del Ducati Team, che deve ancora iniziare davvero la sua stagione in rosso. “Fit to race” anche per Francesco Bagnaia dopo la piccola lesione riscontrata in seguito all’incidente a Le Mans, mentre al Mugello RNF Aprilia ritrova sia Miguel Oliveira che Raul Fernandez. Anche se il portoghese è molto cauto riguardo la sua situazione fisica… L’unico idoneo con riserva è Luca Marini, che verrà ricontrollato dopo questa sessione. Ci sono due wild card per questo GP d’Italia: Lorenzo Savadori, tester Aprilia, e Michele Pirro, collaudatore Ducati. Non dimentichiamo poi la presenza di Jonas Folger, anche qui in azione come sostituto del convalescente Pol Espargaro in GASGAS Tech3.

Divina Commedia, versione Mugello

Tanti omaggi all’Italia in questo Gran Premio tricolore, come ad esempio il casco (replica di Biaggi) del pilota Aprilia Aleix Espargaro. Nel caso di Pramac Ducati invece c’è una livrea molto particolare per questo appuntamento al Mugello. Nel pomeriggio di ieri infatti è stata svelata la colorazione “Inferno e Paradiso” sulle Desmosedici di Jorge Martin e Johann Zarco. Un omaggio decisamente spettacolare alla Divina Commedia dantesca, quindi alla cultura toscana e, per estensione, italiana.

2 Immagini

1 di 2

2 di 2 ‘

MotoGP Mugello Prove 1

Aleix Espargaro però è tutt’altro che a posto, zoppica vistosamente dopo una caduta in bicicletta che gli ha lasciato una piccola contusione nella zona plantare del piede destro. L’incidente nella seconda metà della sessione al Mugello lo aiuta ancora meno… Ma il pilota Aprilia va avanti, come confermato dal dottor Charte, stabile nel suo box per monitorare la situazione. Guardando alla classifica, possiamo dire che si sono alternate svariate Ducati, ma alla fine il guizzo vincente è quello di Alex Marquez. Dietro di lui ci sono una Yamaha ed una KTM, niente male Raul Fernandez 10°!

La classifica

Foto: Gresini Racing