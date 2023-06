Moto2 Mugello, Prove 1: Vietti in evidenza, Pasini che partenza!

Appuntamento al Mugello, gli italiani della Moto2 vogliono certamente brillare. Non solo il leader iridato Tony Arbolino, che certo mira a consolidare il suo primato, ci sono anche altri. Celestino Vietti vuole riconfermare i segnali di risalita e si piazza in seconda posizione nella prima sessione del GP d’Italia, ma attenzione anche alla wild card Mattia Pasini, subito nelle zone alte! Ovviamente anche Pedro Acosta è pronto a dire la sua, come dimostra la prima posizione messa a referto alla fine del turno che apre il fine settimana al Mugello per la classe intermedia. Ecco com’è andata.

Sostituti e ritorni

Ha fatto piuttosto notizia il divorzio tra Lorenzo Dalla Porta e SAG Team: nonostante il contratto biennale, le strade si sono divise dopo 5 GP. Al suo posto, dopo aver valutato anche l’ipotesi Carlos Tatay (scartata dallo stesso spagnolo), ecco Taiga Hada, di ritorno dopo la mezza stagione 2022. L’ex iridato Moto3 però non è a spasso, cambia solo colori per questo appuntamento al Mugello: è con Forward Racing come sostituto, visto che il rookie Alex Escrig è ancora fisicamente nei guai dai test invernali. Dalla Porta ritrova poi Marcos Ramirez, già compagno di squadra in Leopard nell’anno del titolo Moto3. C’è una wild card ormai “classica” per questo GP al Mugello: in pista anche l’instancabile Mattia Pasini, schierato come terzo pilota in Fieten Olie Racing GP. Non rientra poi Kohta Nozane, infortunatosi a Portimao e tutt’ora unfit: al suo posto ecco Kasma Daniel Kasmayudin, che ha così una nuova occasione mondiale. L’idoneità invece è arrivata ieri per l’esordiente Darryn Binder, finalmente al rientro dopo l’infortunio ad Austin.

Moto2 Mugello Prove 1

Appuntamento ancora più speciale per l’attuale capoclassifica della categoria. Tony Arbolino infatti arriva tra le colline toscane con un ruolino di marcia invidiabile in questo 2023 e la leadership iridata con un +25 su Pedro Acosta, reduce dall’errore di Le Mans. Brillare anche al Mugello sarebbe davvero il massimo per il pilota lombardo, ce la farà? Questo lo diremo alla fine del GP, intanto il maggiore avversario finora inizia piazzandosi davanti a tutti. Segnaliamo presto un incidente per Aron Canet alla San Donato, stesso punto in cui più tardi cadrà anche Sam Lowes. Attenzione invece a Celestino Vietti, determinato a confermare i segnali di crescita visti negli ultimi GP, ma non è da meno Mattia Pasini, wild card e subito nelle zone alte! Buona partenza anche per il debuttante Dennis Foggia, che completa la top 10 in questa prima sessione al Mugello.

La classifica

