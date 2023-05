Mattia Pasini “Ecco cosa mi spinge a gareggiare ancora”

La passione è una forza irrazionale che sfugge ad ogni logica. Mattia Pasini parteciperà al Gran Premio d’ Italia Moto2 con il Fieten Olie Racing GP. Per essere presente ci mette tanto di suo: sotto ogni profilo. Investe tempo, denaro, energie fisiche e mentali. Nato a Rimini nell’agosto 1985, sarà il pilota più longevo presente in griglia. Anche quest’anno gareggerà con la sua moto personale seguita dalla sua squadra con Massimo Biagini come capo tecnico, Andrea Saccucci come telemetrista, Alessandro Ciatti e David Manfro meccanici e suo babbo Luca che aiuta per le gomme e tutto il resto.

“Eccomi qua, pronto per gareggiare anche quest’anno al Mugello. Ho fatto due giornate di test la settimana scorsa e sono andati bene – racconta Mattia Pasini a Corsedimoto – purtroppo con il problema del maltempo ho potuto girare poco però non mi lamento certo di questo visto il disastro che c’è stato. A me personalmente è andata bene, Riccione è stata coinvolta solo in modo marginale. Sono vicino a chi è rimasto coinvolto”.

Mattia Pasini, cosa ti spinge a metterti in gioco ogni anno?

“Indubbiamente la passione ma anche la voglia di dimostrare che sono ancora competitivo. Mi diverto, sono in forma e dentro di me sento di poter dire ancora la mia in questo sport. Spero che mi arrivi poi qualche bella proposta perché penso di poter essere ancora competitivo”.

A quale risultato puoi ambire al Mugello?

“Prima di tutto voglio godermi il week-end e divertirmi. Sono veramente felice di tornare a fare il pilota. A livello di risultati spero di ripetere la bella prestazione dell’anno scorso. Il top sarebbe riuscire a conquistare un piazzamento tra i primi dieci dimostrando a tutti di essere veloce”.

Farai anche altre gare del Mondiale Moto2?

“Al momento ho in programma Mugello e Misano perché, pur evendo tantissimi amici che mi aiutano, è una cosa dispendiosa sono ogni aspetto”.

Pensi ancora alle Superbike?

“Il pensiero c’è sempre ma, come ho detto in precedenza, non mi piacerebbe fare una stagione nel CIV o nel Mondiale Superbike tanto per fare numero. Correrei in Superbike solo se mi si presentasse l’occasione giusta, un progetto ben strutturato e se avessi quindi la possibilità di essere competitivo. In caso contrario preferisco fare le wild-card in Moto2”.