Motocross: Kiara Fontanesi mette tutti in riga nell’Italiano Prestige

Kiara Fontanesi si tiene saldamente la tabella rossa. La pluricampionessa del mondo e mamma-bis regola tutte le avversarie del Campionato Italiano Prestige, prendendosi con sicurezza la tappa di questo weekend a Gazzane di Preseglie. La categoria motocross femminile non è stata l’unica in azione sul circuito “vecchio stile” del Galaello, di scena anche 125. Poco fortunati a livello di meteo, nervi tesi infatti tra sole e pioggia, che però non hanno intaccato il regolare svolgimento delle gare. Prossimo appuntamento nei giorni 10-11 giugno al Bosisio Parini, intanto ecco com’è andato il weekend del 24MX campionato italiano Prestige 125 & Femminile – Borilli Pro Series.

Motocross Femminile

Nancy Van de Ven, detentrice del titolo 2022, è fuori per infortunio. Kiara Fontanesi (GasGas – Fiamme Oro) ha quindi sfruttato al massimo l’occasione di rimanere da sola in testa alla classifica. La sei volte iridata nel Motocross femminile si è presentata ai nastri di partenza con una 125 2 tempi, mettendo in riga tutte le rivali. In primis Giorgia Blasigh (KTM – 2b racing), due volte seconda, poi la padrona di casa Giorgia Montini (Kawasaki – Gaerne), che ha conquistato il suo primo podio stagionale. Ne ha fatto le spese l’olandese Danee Gelissen (KTM), 5° posto infine per Clarissa Tognaccini (KTM – Gaerne). Fontanesi però, avendo gareggiato con la moto a miscela, si è aggiudicata anche la classifica della 2 tempi davanti a Cecilia Polato (GasGas – Gaerne) e Asia Macini (KTM – Megan racing). Guardando all’Under 17, la premiazione di giornata ha visto Emanuela Talucci (KTM – Pardi Royal pat) prima su Chantal Pavoni (KTM – Lumezzane) e Polato.

Motocross, la 125

Passiamo poi alle altre categorie dell’Italiano Motocross, a cominciare dalla 125 Stefano Pezzuto (GasGas – Gaerne) ha dominato entrambe le manche dall’inizio alla fine. Un ritmo superiore alla concorrenza gli ha permesso di tenere distanza le furiose battaglie dietro di lui. Il leader del campionato prosegue così la sua corsa a punteggio pieno (sei vittorie in sei manche), dietro di lui è stata una lotta serrata tra una decina di piloti. Tomas Ragadini (Yamaha – Verolese) in particolare illude con la pole position del sabato, ma le cattive partenze lo costringono ad accontentarsi di un 3° e 4° posto di manche, 2° in Elite davanti a Manuel Iacopi (Yamaha – Tuscania).

Over 40

Terza prova al Galaello, con Felice Compagnone (KTM – Brk) che s’è preso entrambe le manche della Veteran. Nella classifica della Mx1 ha battuto Andrea Storti (KTM – Brogliano) e Fabio Tessari (KTM – Wallaby Tex). Per Roberto Ciannavei (Kawasaki – Mx Garda lake) vittoria e tabella rossa rafforzata nella Mx2, alle sue spalle ecco Fabio Mossini (Honda – Edolo), tornato alle gare di Motocross dopo una lunga assenza e sempre velocissimo, pur frenato da un ritiro in Gara 1. In terza posizione infine s’è piazzato Simone Lorenzoni (Honda – Torre della Meloria). Manche Superveteran spettacolari soprattutto ai tre primattori della Mx2: podio con Graziano Peverieri (Yamaha – Team Fix), che alla fine vince la giornata, suo fratello Tiziano (Fantic – Team Fix) e un determinatissimo David Liardi (KTM – Gaerne). Fabio Occhiolini (KTM – Gaerne) ha corso in condizioni fisiche precarie, ma ha comunque vinto la Mx1 davanti a Stefano Burana (Yamaha – Val Luretta) e Marco Ravaglia (Honda – Migliori Sm Action).

Master

Netto successo di Giorgio Antoniazzi (KTM – Cervellin) in entrambe le manche, davanti a Giuseppe Canella (Honda – Rs 77) e Fabrizio Bennati (KTM – Gaerne) sul podio della Mx1. Nella Mx2 è ancora Adriano Piunti (KTM – Cross park Ponzano) a vincere, davanti a Paolo Catalano (Kawasaki – Tnt) e Ilario Ricci (Husqvarna – Migliori Sm Action). In occasione della sua gara, il Gruppo sportivo Galaello ha voluto mettere in palio anche un premio in memoria di Ruggero Upiglio. Parliamo dello storico direttore della rivista Motocross, grande amico del moto club organizzatore. Il trofeo è stato consegnato al Moto Club che ha ottenuto i risultati migliori nella giornata di Gazzane. In questo caso si è trattato del Moto Club Gaerne.

Foto: Ruggero Visigalli