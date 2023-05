Sprint MotoGP vs Superpole Race Superbike: Petrucci spiega la differenza

Danilo Petrucci ha accumulato esperienza in più competizioni durante la sua carriera. Solo negli ultimi due anni ha corso in MotoGP, Mondiale Superbike, Dakar e MotoAmerica Superbike. Nei mesi scorsi si era anche parlato della possibile partecipazione alla 24 Ore di Le Mans, ma ha preferito rinviare questa avventura.

Sicuramente il pilota ternano è uno che non si spaventa di fronte a delle nuove sfide, è sempre entusiasta di mettersi alla prova. Per il 2023 ha accettato di debuttare nel Mondiale SBK con un team indipendente come Barni Racing che veniva da un po’ di stagioni difficili e che con lui spera di tornare a conquistare risultati di rilievo come nel periodo 2017-2018 con Xavi Fores e la Ducati Panigale R. Finora non è andata benissimo, però Petrux e la squadra di Marco Barnabò lavorano sodo e il recente test al Mugello è stato utile per compiere qualche passo avanti.

Petrucci sul confronto MotoGP-Superbike

In occasione del Gran Premio di Francia a Le Mans, Petrucci ha avuto l’occasione di montare nuovamente su una MotoGP. Gli era successo anche nel 2022 con la Suzuki in Thailandia, ma stavolta ha guidato la Ducati del team ufficiale. È stato chiamato a sostituire l’infortunato Enea Bastianini e ha cercato di godersi al massimo l’opportunità concessa.

Interpellato da Speedweek, ha parlato delle differenze tra il campionato delle derivate di serie e quello dei prototipi a livello di format e di sforzo richiesto: “Nel Mondiale Superbike abbiamo tre gare nel weekend, le due della domenica equivalgono circa a quella della MotoGP. Una manche SBK dura 35 minuti, in MotoGP 7-8 minuti di più. Non è molto, ma se ne hai già 35 alle spalle, sono tanti. Questi quasi 10 minuti sono difficili. La Sprint MotoGP è andata bene, mentre la gara è stata molto più complicata, soprattutto a causa del ritmo. Le gomme non si degradavano, quindi si poteva spingere fino alla fine. Una gara MotoGP è lunga e dura, il ritmo è alto“.

Sprint MotoGP e Superpole Race Superbike

Al pilota del Barni Spark Racing Team è stato domandato se a livello di intensità vi siano differenze tra la gara breve del Mondiale SBK e quella della MotoGP. Questo il suo commento: “In Superbike a volte possiamo utilizzare anche la gomma più morbida. Bisogna anche dire che le gomme dei due campionati sono diverse. Il pneumatico Pirelli offre un’incredibile aderenza quando è nuovo, ma poi si degrada. Con la Michelin puoi spingere sull’intera distanza. Fa una grande differenza. In MotoGP devi sempre spingere“.

Petrucci è l’unico ad aver sperimentato sia il format del WorldSBK che quello nuovo della MotoGP. Ovviamente gli servirebbe qualche weekend in più per giudicare meglio il secondo, però a Le Mans si è fatto un’idea. Vedremo se in futuro avrà ancora modo di risalire su un prototipo o se la chance in Francia resterà l’ultima della sua carriera.

