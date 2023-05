Via al TT 2023: primi 130 e record all’Isola di Man

Se queste sono le premesse, il TT 2023 può davvero affermarsi come una (nuova) edizione dei record. Il 102esimo Isle of Man TT, celebrando una storia che perdura dal 1907 a questa parte, si apre con una prima giornata di qualifiche da sballo. Pronti-via, sono arrivati diversi giri del Mountain a 131 miglia orarie (quasi 211 km/h) di media, con alcuni record avvicinati e/o battuti nelle svariate classi al via. Il consultivo di questo lunedì di attività lungo le 37,733 miglia più celebri del pianeta ha già elettrizzato appassionati e addetti ai lavori, con la conferma che nelle due settimane a venire diversi primati sul giro sono realisticamente battibili.

DUNLOP, HARRISON E HICKMAN SUBITO A 131 MPH

Il target delle 131 mph di media sul giro spesso veniva raggiunto dopo svariate giornate di prove, ma tre road racer ci hanno messo soli due (se non uno…) giri del Mountain Course ad arrivarci. Questo il caso di Michael Dunlop, Dean Harrison e Peter Hickman, trio subito sul ritmo-gara e, nel caso di MD, spaziale in tutte le classi Solo.

MICHAEL DUNLOP COMANDA IN TUTTE LE CLASSI DEL TT 2023

Proprio così. Il figlio e nipote d’arte, 21 vittorie all’attivo al Tourist Trophy, ha primeggiato nelle quattro classi Solo. In Superbike viaggiando in 17’10″700 a 131,782 mph (212,082 km/h), in Superstock a 130,426 mph, senza farsi mancare il primato anche tra le Supersport (127,019 mph) ed il nuovo record tra le Supertwin (122,907 mph). A meno 2 dalle 23 affermazioni di John McGuinness (e -5 dalle 26 di suo zio Joey…), MD ha iniziato alla grande il TT 2023, soprattutto tra le big-bikes. Con Hawk Racing quest’anno correrà con le Honda CBR 1000RR-R tanto in Superbike, quanto in Superstock, senza alternarsi come nel 2022 tra Suzuki e Honda, trovando un esasperato feeling con la Fireblade di nuova generazione.

SUPER CON LA PATON TRA LE SUPERTWIN

Con una Yamaha R6 altresì darà l’assalto all’ennesima vittoria tra le Supersport, mentre tra le Supertwin si conferma tutt’uno con la Paton S1-R. Il giro a 18’25″127 a 122,907 mph di media è già il nuovo record della categoria, in una classe delle bicilindriche 4 tempi dove i nostri portabandiera sono attesi protagonisti. Da newcomer Francesco Curinga figura nei primi 10 siglando l’ottavo tempo a 115,183 mph di media, mentre Stefano Bonetti, l’italiano più veloce di sempre al TT, oggi ha viaggiato a 114,29 mph.

MCGUINNESS AL TT 2023 NON MOLLA

I 131 di Michael Dunlop, Dean Harrison (131,674 con DAO Racing Kawasaki) e Peter Hickman (131,254 mph su FHO Racing BMW) sono la notizia di giornata, ma che dire di John McGuinness. Posticipato i propositi di ritiro, con oltre 100 gare disputate al TT e 23 vittorie si è presentato ai nastri di partenza nel migliore dei modi. Con la CBR 1000RR-R #3 Superbike di Honda Racing UK ha chiuso la giornata alle spalle di questo terzetto, viaggiando in 17’29″689 a 129,398 mph di media. Tutto questo a 51 anni compiuti e con la consapevolezza che il podio non rappresenta un proposito utopistico..