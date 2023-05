John McGuinness unica punta Honda Racing UK al TT 2023

Tra pochi giorni inizieranno le prime prove del TT 2023 con Honda Racing UK che si schiererà con una sola punta. E che punta: John McGuinness. Complice l’infortunio del giovane Nathan Harrison, sarà il solo “Morecambe Missile” a difendere i colori della squadra di Havier Beltran tra Superbike e Superstock.

NATHAN HARRISON KO PER IL TT 2023

Proprio così. A seguito della caduta nel corso della prima gara Superstock alla North West 200, Nathan Harrison si ritrova costretto a rinunciare al TT 2023. Ingaggiato quest’anno da Honda Racing UK, il giovane road racer ha riportato la frattura della clavicola destra ed al radio sinistro. Di comune accordo con la squadra, si è presa la decisione di posticipare all’anno venturo la partecipazione al Tourist Trophy con il team di riferimento Honda.

ETERNO JOHN MCGUINNESS

Sarà pertanto il solo John McGuinness a correre con Honda Racing UK. Con 23 vittorie all’attivo e oltre 100 gare disputate all’Isola di Man, McG affronterà il TT 2023 posticipando i propositi di ritiro manifestati nella passata stagione. Vedendo le prestazioni mostrate lo scorso anno e più recentemente alla North West 200, c’è da credere che sarà tra i protagonisti.

MCGUINNESS AL TT 2023

“Tornare in sella ad una Fireblade al TT lo scorso anno è stato qualcosa di speciale, quindi mi è sembrato giusto continuare per un altro anno“, spiegò John McGuinness. “Non potrei sentirmi più a mio agio con il team Honda Racing UK, pertanto devo ringraziare enormemente Harv e Neil. Lo scorso anno siamo anche riusciti a conquistare la top-5 in Superbike, il che è stato fantastico, ma voglio di più!“.