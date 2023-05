È Esteve ‘Tito’ Rabat il nuovo pilota di Kawasaki Puccetti Racing nel Mondiale Superbike. Dopo il pasticcio Gabriele Giannini, che prima si era accordato con il team e poi ha cambiato idea preferendo continuare nel Trofeo National Trophy, Manuel Puccetti ha puntato sul 34enne catalano. Si tratta di un ritorno, visto che aveva già corso nel campionato delle derivate di serie e che in quattro round (tre nel 2021 e uno nel 2022) lo aveva fatto proprio con la squadra emiliana.

Il team Kawasaki Puccetti Racing ha vissuto una prima parte di stagione molto deludente. Aveva ingaggiato Tom Sykes per tornare a conquistare risultati di buon livello e, purtroppo, le cose non sono andate bene. Solo un punto conquistato dal campione del mondo Superbike 2013. La Ninja ZX-10RR ha avuto diversi problemi tecnici che hanno impedito di tirare fuori il vero potenziale del pacchetto. Dal prossimo round a Misano (2-4 giugno) ci dovrebbero essere miglioramenti.

Superbike, Rabat e Puccetti felici dell’accordo raggiunto

Rabat, campione del mondo Moto2 2014 e campione ESBK 2022, non ha nascosto la sua soddisfazione per l’occasione di tornare a mettersi alla prova nel WorldSBK: “Sono contento di tornare nel team Puccetti e con la Kawasaki. Questa è una grande opportunità per me, sia perché torno nel WorldSBK sia perché posso mantenere il passo gara, visto che quest’anno corro anche in MotoE e ci sono diverse gare. Cercherò di sfruttare al meglio questa chance e di aiutare la squadra di Manuel Puccetti a sviluppare la moto. Voglio divertirmi e dare il massimo, ma anche completare tutte le gare e raccogliere quanti più dati possibili“.

Puccetti è a sua volta contento di aver ingaggiato il pilota spagnolo: “Sono lieto di annunciare il ritorno di Tito. Sia nel 2021 sia nel 2022 ha sostituito un pilota infortunato, cosa mai facile, e ha sempre dimostrato di essere un grande professionista. Ha significativa esperienza alle spalle sia in Moto2 sia in MotoGP. Sarò un piacere per noi riaverlo in squadra dal round casalingo a Misano, dove il nostro obiettivo sarà continuare a sviluppare la moto e cercare di migliorare i risultati ottenuti finora“.