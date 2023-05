MotoGP, Joan Mir: come affronta il momento più difficile in carriera

L’ex campione del mondo Joan Mir sta vivendo la fase più difficile della sua carriera in MotoGP. Il suo ultimo podio risale all’autunno 2021 con la Suzuki e in questa stagione ha già incassato sei ritiri in cinque weekend di gara. A Le Mans con la Honda ha girato otto decimi più lento rispetto all’anno scorso quando era in sella alla GSX-RR classificandosi 16esimo in griglia di partenza. Serve ancora pazienza e lavoro prima di potersi avvicinare alle zone di vertice, ma il tempo non gioca a suo favore.

Il momento difficile di Joan Mir

Bisogna premettere che il 2022 non è stato un anno splendente per il maiorchino, nella seconda parte della stagione ha saltato quattro gare per infortunio. Dopo la pausa estiva ha fatto punti solo nell’ultimo round a Valencia piazzandosi sesto e chiudendo sottotono l’avventura con la Casa di Hamamatsu. Dopo l’annuncio del ritiro del marchio giapponese dal campionato MotoGP, l’attenzione è stata rivolta soprattutto alle vicende di mercato e il suo nome è stato subito abbinato al team Repsol Honda. Un cambiamento che rischia di costargli caro, anche se aveva messo in conto una lunga e complicata fase di adattamento alla RC213V.

L’undicesimo posto a Portimao è stato il suo unico piazzamento a punti in questo inizio di Mondiale. Con undici cadute in cinque GP, Joan Mir è in testa a questa statistica ingloriosa. Psicologicamente non è una situazione facile, lontano dalle piste c’è molto da fare anche dal punto di vista mentale. “Dopo un fine settimana difficile, mi stacco completamente. Non penso più alle moto o altro. Penso solo alla mia vita quotidiana ad Andorra per allenarmi“, ha raccontato a Motorsport-Total.com. Nell’estate del 2022 ha sposato la sua fidanzata di lunga data Alejandra e sono in attesa di un figlio.

La via di uscita dal tunnel

La vita familiare è un fattore chiave per Joan Mir, grazie alla quale cancella agevolmente le sconfitte. “Mi sto preparando passo dopo passo [per il prossimo fine settimana] e senza farmi troppe domande. Non voglio pensare troppo, voglio solo lavorare giorno dopo giorno”, ha sottolineato il 25enne maiorchino. “Sono a casa con la mia famiglia. Di solito è così che mi preparo per le gare. So cosa voglio e lavoro più che posso“. La RC213V non è una moto facilmente abbordabile per chiunque e in questo momento risulta poco competitiva anche nelle mani di un fuoriclasse come Marc Marquez, sebbene riesca a spingerla nelle posizioni più alte.

Difficile preservare fiducia, il rientro di Marc a Le Mans può essere di aiuto per capire il comportamento della Honda in tempi più rapidi. Senza una svolta Joan Mir rischia di ritrovarsi imbottigliato tra mille dubbi sul suo futuro. “In questo momento la mia fiducia è molto bassa… La seconda parte della scorsa stagione è stata già complicata e lo è anche quest’anno… La presenza di Marquez è importante. Sa perfettamente come funziona questa moto e a che punto siamo. Quello che dice è sempre importante perché sa cose che io non riesco a vedere“.

Foto: MotoGP.com