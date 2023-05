Motocross: Alberto Forato a volo d’angelo, pilota OK (video)

La bella notizia è che non ci sono state conseguenze. Alberto Forato è stato protagonista di un incidente da brividi durante Gara 1 nel round MXGP di Francia. Anzi, di un vero e proprio volo nel corso dell’11° giro della prima manche! Il pilota SDM Corse si è rialzato subito, pur visibilmente dolorante, e se n’è andato sulle sue gambe, in seguito non ha preso parte alla seconda corsa di giornata a Villars sous Ecot. Come detto, non ci sono conseguenze serie per Forato, ma guardate che roba…

Turbo Forato, ma…

Un vero peccato, visto che Alberto Forato aveva davvero messo il turbo nel fine settimana francese. In qualifica s’era preso un gran 4° posto, regalando spettacolo con una super battaglia contro l’uomo dei record Jeffrey Herlings. C’erano quindi tutti gli ingredienti per essere grande protagonista anche nelle due gare in programma. In partenza era sceso in 9^ posizione, ma Forato stava risalendo. Con più di 8 minuti di corsa più i due giri ancora da disputare, il crossista di Cavaso del Tomba era il miglior italiano in classifica, 6° ed ormai a ridosso di Ruben Fernandez.

Pilota OK

“Che dire, dalle stelle alle stalle” è il commento dispiaciuto di Alberto Forato alla fine del 7° round MXGP. “Non era quello che mi aspettavo, ma fortunatamente sto bene.” In seguito rassicura tutti sulla sua condizione fisica. “Non ho niente di rotto, solo dolore e lividi dappertutto.” Forato però è già pronto per la prossima sfida. “Un po’ di riposo e ripartirò da dove mi sono fermato, più affamato che mai.” Nel fine settimana del 3-4 giugno infatti il Mondiale Motocross farà tappa a Kegums, in Lettonia, per l’ottavo appuntamento di questa intensa stagione 2023.