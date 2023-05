Jeremy Seewer torna al successo in MXGP ritrovando il sorriso dopo una scorsa stagione segnata dagli infortuni. Il pilota Yamaha ha espugnato il tracciato francese di Villars sous Ecot prendendo slancio nella prima manche, dominata davanti a Jeffrey Herlings e il padrone di casa Romain Febvre. Al talentuoso francese della Kawasaki non è bastato il successo nella sfida finale, fra due ali di folla in delirio. Con il secondo posto Seewer ha infatti arpionato il successo nel settimo round Mondiale. L’attesissimo confronto diretto fra il capofila iridato Jorge Prado e un Jeffrey Herlings in crescita di forma esponenziale è evaporato nel finale della seconda manche, quando l’olandese è stato costretto ad imboccare la via dei box da un banalissimo guasto. Si è rotta la pedana di destra sulla sua KTM: se c’è qualcosa che può succedere, a Herlings puoi scommettere che succede…

Italiani senza luce

L’uscita di scena dei rivale diretto per il titolo è stato un toccasana per un Jorge Prado non brillantissimo: quarto e terzo di manche. Nella classifica Mondiale lo spagnolo torna a +24 punti su Herlings, un distacco infinitesimale in questa lunghissima stagione iridata. Purtroppo non è stata giornata per gli italiani. Alberto Forato è partito galvanizzato dal quarto posto nella gara di qualifica, alle calcagna di Herlings. Ma mentre si giocava il sesto posto con Mattia Guadagnini ha perso il controllo in un salto, atterrando pesantemente. Il suo GP Francia è finito lì. Stessa sorte, cioè una caduta, è toccata a Guadagnini in gara 2, costringendolo al ritiro. A conti fatti, il miglior italiano nel GP è stato Alessandro Lupino, dodicesimo con la Beta. Prossima fermata MXGP fra due settimane a Kegums, in Lettonia.

GP Francia, la classifica finale

1.Seewer (Svi-Yamaha) punti 47; 2. Febvre (Fra-Kawasaki) 45; 3. Prado (Spa-GasGas) 38; 4. Fernandez (Spa-Honda) 34; 5. Vlaanderen (Ola-Yamaha) 29; 6. Guillod (Fra-Honda) 28; 7. Coldenhoff (Ola-Yamaha) 27; 8. van doninck (Bel-Honda) 24; 9. Herlings (Ola-KTM) 22; 10. Bogers (Honda) 20.

Classifica Mondiale MXGP dopo 7 GP

1.Prado punti 342; 2. Herlings 318; 3. Febvre 264; 4. Fernandez 263; 5. Seewer 243; 6. Vlaander 226; 7. Coldenhoff 217; 8. Guadagnini 203; 9. Renaux 202; 10. Guillod 162.