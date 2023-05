JuniorGP ETC Valencia: Guido Pini, la zampata del numero 1

Sono passati pochi giorni dal primo podio Rookies Cup. Guido Pini però voleva risalire subito dopo lo sfortunato zero in Gara 2 a Estoril. La brutta notizia è che oggi Maximo Quiles era incontenibile, ma dietro sia il campione ETC in carica che Dodò Boggio si sono fatti vedere, ribadendo come attualmente siano loro due i riferimenti italiani della categoria. A Valencia però in top 3 ci arriva solo Pini, 2° in Gara 1, mentre Boggio si ferma per due volte ai piedi del podio. Per quest’ultimo però si tratta di importanti segnali di risalita in un inizio di stagione complicato a causa di un infortunio al piede. Da segnalare anche Giulio Pugliese, super debuttante in 5^ e 8^ posizione! Ecco com’è andata a Valencia.

ETC Gara 1

Partenza dal fondo con Long Lap da scontare: nessun problema per Maximo Quiles, che a testa bassa risale e si lancia in fuga per la vittoria! Purtroppo non lasciando speranze ai nostri portacolori, battaglieri protagonisti però più indietro per le restanti posizioni del podio. Anzi ad un certo punto Pini rischia parecchio, finendo in coda al gruppetto a due giri dalla fine. Podio svanito? Assolutamente no: il campione ETC in carica torna sotto e si rilancia nella mischia. Un aiuto arriva dal disastro tra O’Gorman, Ferrandez e Rios proprio all’ultima curva, il numero #1 ne approfitta al massimo ed è primo del gruppo, 2° al traguardo! Ecco il guizzo del campione ed il primo podio della stagione. Applausi anche per Dodò Boggio appena giù dal podio, seguito a ruota dal rookie Giulio Pugliese.

ETC Gara 2

Stavolta Maximo Quiles non deve scontare la penalità. Un’altra brutta notizia per i ragazzi italiani, visto che lo spagnolo scatta al meglio e vola subito via! Pini prova a tenere il passo, prima di commettere un errore che fa buon gioco al capoclassifica. Ne approfitta Boggio, subito risalito dopo una brutta partenza, ma è di nuovo una battaglia senza tregua in cui può succedere di tutto. Anche una Long Lap Penalty per Guido Pini, che perde così ogni possibilità di salire sul podio. Dietro al “fuggiasco” c’è Brian Uriarte, terzo gradino infine per Alberto Ferrandez, sostituto dell’infortunato Leonardo Zanni in questi primi due round. Il guizzo finale vincente priva ancora Boggio del podio, stavolta per 84 millesimi.

La classifica generale

Foto: AC Racing