Era “solo” la gara di qualifica del GP Francia, settimo atto del Mondiale Motocross, ma Alberto Forato (KTM) ci ha fatto divertire. Il campione tricolore è partito bene, si è agganciato al plotoncino dei migliori e ha reso vita difficilissima ad un Jeffrey Herlings partito male (dodicesimo) e in piena rimonta. Albertone è pure riuscito a riprendersi la posizione, con una magnifico sorpasso, ma poi il fuoriclasse olandese, cinque volte Mondiale, ha arpionato il terzo posto. Su un tracciato molto difficile come Villars sous Ecot, nei pressi di Besancon, Alberto Forato ha fatto intendere di potersi giocare qualcosa di molto prezioso: vedremo cosa diranno le due manche di domani, qui tutti gli orari e i collegamenti tv.

Jorge Prado in controllo

In testa fin dalle battute iniziali, Jorge Prado ha controllato la situazione, incamerando dieci punti preziosi per la classifica Mondiale. E’ il quarto successo in qualifica per lo spagnolo, su sette tentativi. Ha preceduto Jeremy Seewer. Polveri un pò bagnate per Romain Febvre (Kawasaki), attesissimo dal gran pubblico di casa, ma solo settimo in questa sprint. Gli altri italiani: Mattia Guadagnini (GasGas) nono, Alessandro Lupino (Beta) quattordicesimo. Nel mondiale: Prado punti 304, Herlings 296.

Risultati gara Qualifica MXGP

1.Prado (Spa-KTM); 2. Seewer (Svi-Yamaha); 3. Herlings (Ola-KTM); 4. Forati (Ita-KTM); 5. Vlaanderen (Ola-Yamaha); 6. Fernandez (Spa-Honda); 7. Febvre (Fra-Kawasaki); 8. Guillod (Svi-Honda); 9. Guadagnini (Ita-GasGas); 10. van Doninck (Bel-Honda).

Geerts si ribalta, Adamo non rischia

Grande colpo di scena al primo giro della qualifica MX2: Jago Geerts, il belga della Yamaha leader del Mondiale, si è capottato scendendo giù dalla collina. Un volo rovinoso, con la moto che gli è pure finita addosso per fortuna nella parte finale della carambola. Si è rialzato subito, ma incassando un “zero” in classifica. Su un tracciato molto difficile e pieno di sassi, Andrea Adamo ha girato al largo dai guai. Il siciliano della KTM ha duellato a lungo con Liam Everts, cedendogli il terzo posto per un errorino proprio in vista del traguardo. Primo successo sprint della stagione per Kay de Wolf, olandese della Husqvarna a precedere l’idolo di casa Thiebault Benistant, con la Yamaha. Nel Mondiale: Geerts punti 319, Adamo 278.

Risultati gara Qualifica MX2

1.De Wolf (Ola-Husqvarna); 2. Benistant (Fra-Yamaha); 3. Everts (Bel-KTM); 4. Adamo (Ita-KTM);5. Rossi (Fra-Ktm); 6. van de Mosdijk (Ola-Husqvarna); 7. Haarup (Den-KTM); 8. Coenen Lucas (Bel-KTM); 9. Zanchi (Ita-KTM); 10. Horgmo (Nor-Kawasaki).

