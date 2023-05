Motocross Francia, Herlings punta Prado: gli orari TV e streaming

Nuovo appuntamento mondiale, nuovi record all’orizzonte? Jeffrey Herlings ha appena scritto la storia del Motocross, ma certo non si vuole fermare. Jorge Prado è sempre davanti nella classifica MXGP, ma ora il vantaggio è di soli 6 punti sull’avversario di KTM. Attenzione al beniamino di casa Romain Febvre, al rientro dopo i problemi in Spagna, vedremo poi come si comporteranno Mattia Guadagnini, Alberto Forato ed Alessandro Lupino. In MX2 Andrea Adamo è ormai solido protagonista, ma riuscirà a ricucire sullo scatenato Jago Geerts? A breve tutte le risposte, di seguito gli orari TV e streaming del GP di Francia.

Le classifiche Motocross

MX2 World Championship: 1. Jago Geerts (Yamaha), 319 punti; 2. Andrea Adamo (KTM), 271 p.; 3. Kay de Wolf (Husqvarna), 263 p.; 4. Simon Laengenfelder (GASGAS), 259 p.; 5. Thibault Benistant (Yamaha), 247 p.; 6. Roan Van De Moosdijk (Husqvarna), 219 p.; 7. Liam Everts (KTM), 187 p.; 8. Kevin Horgmo (Kawasaki), 173 p.; 9. Lucas Coenen (Husqvarna), 154 p.; 10. Jan Pancar (KTM), 134 p.

MXGP World Championship: 1. Jorge Prado (GASGAS), 294 punti; 2. Jeffrey Herlings (KTM), 288 p.; 3. Ruben Fernandez (Honda), 224 p.; 4. Romain Febvre (Kawasaki), 214 p.; 5. Maxime Renaux (Yamaha), 202 p.; 6. Calvin Vlaanderen (Yamaha), 191 p.; 7. Glenn Coldenhoff (Yamaha), 190 p.; 8. Jeremy Seewer (Yamaha), 187 p.; 9. Mattia Guadagnini (GASGAS), 186 p.; 10. Alberto Forato (KTM), 151 p.

GP Francia, orari e dirette

La diretta integrale dell’intero evento Motocross è garantita da mxgp-tv.com (in abbonamento). Le gare della domenica saranno visibili in diretta su Eurosport 2, live streaming delle due gare MXGP su Rai Sport Play. Per quanto riguarda il canale TV di Rai Sport, ci saranno le differite lunedì 22 maggio: alle 11:00 Gara 1 MXGP, alle 12:00 invece ci sarà Gara 2.

Sabato 20 maggio

10:30 MX2 Free Practice

11:00 MXGP Free Practice

13:45 MX2 Time Practice

14:20 MXGP Time Practice

16:35 MX2 Qualifying Race

17:20 MXGP Qualifying Race

Domenica 21 maggio

13:15 MX2 Gara 1 (diretta Eurosport 2)

14:15 MXGP Gara 1 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport Play)

16:10 MX2 Gara 2 (diretta Eurosport 2)

17:10 MXGP Gara 2 (diretta Eurosport 2 e Rai Sport Play)

Foto: mxgp.com