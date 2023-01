Highlander John McGuinness: correrà al TT 2023!

Ritiro? Macché! Una fantastica notizia per tutti gli appassionati di motociclismo e, più nello specifico, amanti delle corse su strada. John McGuinness, a scapito degli iniziali propositi espressi non più tardi di 12 mesi or sono, ci ha ripensato. Sempre con Honda, quest’anno sarà al via del Tourist Trophy dell’Isola di Man, il tutto quando avrà già compiuto 51 anni e da leggenda vivente delle road races.

JOHN MCGUINNESS CI RIPENSA

In seguito al brutto infortunio accusato nel corso della North West 200 edizione 2017, per John McGuinness sembrava quasi giunto il punto d’arrivo della sua carriera. Assenza forzata dal TT 2017 e 2018, ritorno nel 2019, poi i due anni di emergenza pandemica con conseguente cancellazione forzata delle edizioni 2020 e 2021. Riallacciati i rapporti con Honda bruscamente interrottisi proprio per quell’incidente di 6 anni or sono, il “Morecambe Missile” nel 2022 disputò quello che doveva essere il suo ultimo Tourist Trophy.

OLTRE 100 GARE DISPUTATE AL TT

Tagliato il traguardo delle 100 gare disputate al TT, celebrate con una versione speciale della Honda CBR 1000RR-R, per “McG” la sua lunga carriera agonistica sull’Isola sembrava giunta al capolinea. Negli ultimi mesi, tuttavia, non ha escluso un ripensamento, riaprendo a questa possibilità l’estate scorsa. In data odierna Honda Racing UK ha annunciato ufficialmente che il 23 volte vincitore di una gara al TT sarà della partita nell’edizione 2023, sempre con le Fireblade preparate dalla compagine diretta da Havier Beltran.

LE PAROLE DI JOHN MCGUINNESS

“Tornare in sella ad una Fireblade al TT lo scorso anno è stato qualcosa di speciale, quindi mi è sembrato giusto continuare per un altro anno“, ha spiegato John McGuinness. “Non potrei sentirmi più a mio agio con il team Honda Racing UK, pertanto devo ringraziare enormemente Harv e Neil. Lo scorso anno siamo anche riusciti a conquistare la top-5 in Superbike, il che è stato fantastico, ma voglio di più!“

SCOMMESSA NATHAN HARRISON

Con Glenn Irwin tornato in PBM Ducati (e non sarà al via del TT), Honda Racing UK ha deciso di puntare su un giovane, nello specifico Nathan Harrison. Per lui ci sarà l’occasione di correre al TT ed alla North West 200 accanto al suo idolo di sempre e, se vogliamo, di tutti: John McGuinness…