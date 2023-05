F1 GP Spagna 2023: orari tv e streaming su Sky, Now e TV8

È appena andato in archivio l’attesissimo appuntamento di Monaco, ma il campionato di F1 2023 non si ferma. Nel prossimo weekend andrà in scena il Gran Premio di Spagna sul circuito di Montmelò, a circa 20 chilometri a nord di Barcellona.

Formula 1 a Montmelò: caratteristiche del circuito e albo d’oro

Nel 2023 l’unico test pre-campionato si è svolto in Bahrain, però di solito anche la Catalogna ogni anno ospita dei giorni di prove prima dell’inizio del Mondiale. Questo perché la pista ha caratteristiche consentono ai team di verificare bene il funzionamento delle loro macchine. Il Circuit de Barcelona-Catalunya è completo: ci sono più tipi di curva, oltre a un lungo rettilineo. Verranno utilizzati assetti da medio-alto carico aerodinamico.

Lungo 4,657 chilometri, è costituito da un totale di 16 curve. Una notizia positiva è l’eliminazione dell’ultima chicane del terzo settore, così da tornare al vecchio e più gradito layout. Ciò è stato possibile migliorando la sicurezza in quel tratto. L’asfalto a Montmelò è molto usurante per le gomme, per tale ragione Pirelli in questo weekend di F1 porta le mescole C1 (dura), C2 (media) e C3 (morbida). Le previsioni meteo non sembrano escludere la pioggia, quindi attenzione alle condizioni.

La Formula 1 corre il GP di Spagna sul circuito catalano dal 1991. I piloti più vincenti a Montmelò sono Michael Schumacher e Lewis Hamilton, entrambi a quota sei successi. Tra i vincitori risulta anche il venezuelano Pasto Maldonado, che nel 2012 regalò alla Williams quello che è ancora oggi l’ultimo trionfo della scuderia di Grove. Nel 2022 è stato Max Verstappen a vincere per la seconda volta dopo il 2016, quando sorprese tutti al debutto con la Red Bull. Fu la prima affermazione in F1 per il pilota olandese.

F1 2023, classifica piloti e costruttori

Verstappen ha dominato il GP di Monaco e ha allungato in classifica, approfittando anche dello zero di Sergio Perez. Il messicano deve guardarsi dell’avvicinamento di Fernando Alonso, costantemente competitivo con la Aston Martin. A Barcellona sarà interessante vedere se funzioneranno gli aggiornamenti di Mercedes e Ferrari, che in questo periodo hanno lavorato tanto per migliorare le rispettive macchine. La W14 era già in “versione B” nel Principato, però quello monegasco non è un circuito adatto a capire se gli upgrade funzionano.

CLASSIFICA PILOTI: Verstappen 105 punti, Perez 105, Alonso 93, Hamilton 69, Russell 50, Sainz 48, Leclerc 42, Stroll 27, Ocon 21, Gasly 14, Norris 12, Hulkenberg 6, Piastri 5, Bottas 4, Zhou 2, Tsunoda 2, Magnussen 2, Albon 1, De Vries 0, Sargeant 0.

CLASSIFICA COSTRUTTORI: Red Bull 249 punti, Aston Martin 120, Mercedes 119, Ferrari 90, Alpine 35, McLaren 17, Haas 8, Alfa Romeo 6, AlphaTauri 2, Williams 1.

GP Spagna: programma orari Prove Libere, Qualifiche e Gara

Il Gran Premio di Spagna sarà trasmesso in diretta TV da Sky Sport F1. Il canale in chiaro TV8 trasmetterà live sia le Qualifiche sia la gara. Per lo streaming sono a disposizione i servizi Sky Go e NOW. Di seguito il programma con gli orari per seguire l’evento di Formula 1.

Venerdì 2 giugno 2023

13:30-14:30 Prove Libere 1

17:00-18:00 Prove Libere 2

Sabato 3 giugno 2023

12:30-13:30 Prove Libere 3

16:00-17:00 Qualifiche

Domenica 4 giugno 2023

15:00 Gara (66 giri)

Foto: Formula1.com