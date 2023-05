SBK, Petrucci felice del test al Mugello: a Misano la prova del 9

Danilo Petrucci martedì e mercoledì ha girato al Mugello per recuperare i due giorni di test Superbike saltati a Misano Adriatico. Essendo stato chiamato dal team ufficiale Ducati MotoGP per sostituire Enea Bastianini a Le Mans, ha dovuto dare forfait. Da un lato è stato un peccato, visto che proprio in Emilia-Romagna si disputerà il prossimo round del campionato, ma dall’altro ha avuto la fortuna di trovare due giornate di sole e di poter lavorare senza che la pioggia lo disturbasse.

Superbike, Petrucci: test positivo al Mugello

Il pilota del Barni Spark Racing Team andava alla ricerca di miglioramenti in generale con la sua Panigale V4 R, ma soprattutto due aspetti erano al centro dell’attenzione: riuscire a sfruttare le gomme nuove e migliorare l’accelerazione. Petrucci ha più volte dichiarato che ha questi limiti che gli impediscono di essere più competitivo, quindi al Mugello si è lavorato tanto per trovare delle soluzioni.

Al termine del test c’è abbastanza soddisfazione. Petrux ha commentato positivamente il lavoro svolto: “Abbiamo provato alcune componenti nuove sulla moto. Un nuovo forcellone e molte opzioni di setup mi hanno consentito di fare miglioramenti in termini di sensazioni. E grazie a questi chilometri sto prendendo ancora più confidenza con le gomme. Siamo soddisfatti e pronti per Misano“.

A Misano l’attesa svolta?

Sembra che al Mugello ci siano stati degli step migliorativi, ma bisogna attendere le gare per scoprire la verità. La prossima è a Misano Adriatico nel weekend 2-4 giugno. Danilo conosce bene quella pista e ci gareggerà per la prima volta con una moto Superbike. Vedremo se finalmente riuscirà ad essere veloce con la Panigale V4 R.

Il Barni Spark Racing Team si sta impegnando tanto per consentirgli di conquistare buoni risultati. Anche Ducati non fa mancare il proprio supporto. Il test al Mugello sembra essere stato di aiuto. Non rimane che attendere per capire se sia arrivata la svolta tanto desiderata.

Foto: Barni Spark Racing Team