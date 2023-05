Superbike, Petrucci: test al Mugello per cercare una svolta

Danilo Petrucci non è soddisfatto di come sta andando la sua esperienza nel Mondiale Superbike. Sperava di essere più competitivo con la Ducati Panigale V4 R del Barni Spark Racing Team. Ci sono alcuni problemi che lo stanno limitando e che vanno risolti. Proprio per questo oggi e domani è in pista al Mugello per un importante test.

Il pilota ternano spera di trovare il modo di migliorare in due aspetti fondamentali: essere veloce con gomma nuova e avere una buona accelerazione. Finora, ha faticato parecchio nei time attack e nei primi giri delle gare. Con pneumatico usato riesce ad avere un buon passo, però perde troppo all’inizio. Serve una soluzione per quello e anche per avere una migliore uscita dalle curve.

Superbike, test al Mugello per Petrucci e il team Barni

Petrucci non era presente al test di Misano Adriatico svoltosi nelle giornate 11 e 12 maggio, perché era stato chiamato dal team ufficiale Ducati MotoGP a sostituire Enea Bastianini a Le Mans. Ora lui e il Barni Spark Racing Team sono in azione al Mugello. L’obiettivo è prepararsi al meglio in vista del prossimo round del campionato Superbike, in programma nel weekend 2-4 giugno a Misano.

Danilo ha l’occasione di provare qualche novità tecnica che può aiutarlo a migliorare la sua competitività con la Panigale V4 R. Il lavoro da fare è tanto e la speranza è quella di fare dei passi avanti in queste due giornate. Oltre a lui, ci sono anche altri piloti Ducati in pista: Nicolò Bulega in sella alla Panigale V4 R e Michele Pirro con la Desmosedici GP23.

Per Petrucci il Mugello è in circuito speciale, dato che proprio lì ha vinto la sua prima gara in MotoGP nel 2019. Ebbe la meglio su Marc Marquez e Andrea Dovizioso. Una giornata indimenticabile per il ternano, che adesso è alle prese con una sfida completamente diversa e che vuole vincere.

Foto: Barni Spark Racing Team