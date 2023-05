Inizio di stagione da dimenticare per Enea Bastianini, finito subito KO nel primo weekend di gara a Portimao. La frattura alla scapola destra gli ha fatto saltare tutte le gare successive. A Jerez sembrava pronto per correre, ma si è dovuto arrendere dopo le prove libere ed è stato deciso di non correre neanche a Le Mans.

Il pilota romagnolo tornerà in azione nel Gran Premio d’Italia in programma al Mugello nel weekend 9-11 giugno. Ovviamente, prima dovrà superare il consueto controllo medico del giovedì presso il circuito, però è passato sufficiente tempo per pensare che il Bestia non avrà problemi. Tornare a gareggiare di fronte ai tanti tifosi suoi e di Ducati sarà un grande stimolo.

MotoGP, Bastianini: “test” sulla Ducati stradale al Mugello

Nella giornata di oggi la Ducati ha pubblicato un video nel quale si vede Bastianini attaccare il suo numero 23 su una Panigale V4 S al Mugello. Il pilota poi ha fatto alcuni giri per testare la sua condizione fisica. Certamente una bella notizia il fatto che sia risalito in moto.

Enea sui social network non ha nascosto il suo entusiasmo: “Un po’ di aria fresca al Mugello, che bello tornare in azione!“. Il test è stato positivo, il recupero dall’infortunio procede bene e per il GP d’Italia dovrebbe essere in una buona forma. Ha tanta voglia di correre e di tenersi stretto il posto nel team ufficiale Ducati, conquistato con un 2022 straordinario con Gresini Racing. I vertici di Borgo Panigale non hanno dubbi sul suo valore, però attenderanno qualche gara prima di fare un annuncio. C’è anche un Jorge Martin che scalpita nel team satellite Pramac…