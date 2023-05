Il mercato piloti della MotoGP non è ancora decollato, ma tra qualche gran premio i team prenderanno delle decisioni in vista del 2024. La pausa estiva che arriverà dopo la gara di Assen (25 giugno) potrebbe essere il momento dei comunicati ufficiali. Tra le situazioni da seguire anche quella in casa Ducati.

MotoGP, la situazione nei team Ducati

Francesco Bagnaia ha un contratto anche per l’anno prossimo, quindi è a posto. Invece Enea Bastianini è legato a Borgo Panigale fino al 2024, ma l’accordo non prevedeva la garanzia di correre per la squadra ufficiale anche nella prossima stagione. Purtroppo, il riminese ha patito un serio infortunio nella sprint race a Portimao e, dopo aver provato a correre a Jerez, lo rivedremo in azione solo al Mugello. Tutti si aspettano che il Bestia faccia risultati e si guadagni la conferma nel team factory, dove non hanno dubbi sul suo valore.

Jorge Martin vorrebbe prendersi quella sella e sta cercando di disputare un buon campionato MotoGP 2023. Tuttavia, potrebbe ritrovarsi a dover decidere se rimanere nella squadra satellite Pramac oppure se scommettere su Yamaha, che lo ha messo nel mirino. Ha un contratto anche per il 2024, però può liberarsi se dovesse scegliere di cambiare aria. Johann Zarco, invece, va in scadenza a fine anno e bisognerà vedere cosa sarà deciso. Ci sono rumors che lo danno verso il Mondiale Superbike, con Marco Bezzecchi (anche lui piace a Yamaha) che lo potrebbe sostituire e Franco Morbidelli che si trasferirebbe nel team Mooney VR46 per affiancare Luca Marini. In scadenza anche la coppia Marquez-Di Giannantonio nella formazione Gresini.

Ciabatti: Bastianini e Martin possono restare al loro posto

Nonostante un Bastianini che nel 2023 non ha potuto dimostrare il suo valore, Paolo Ciabatti ammette che probabilmente ci sarà ancora lui nel team ufficiale l’anno prossimo: “Non è previsto alcun cambiamento – ha detto a Speedweek.com – perché riconosciamo quanto fatto da Enea l’anno scorso e ci ha convinto anche nei test. Purtroppo ha saltato cinque gran premi e non è una situazione ideale“.

Martin ha già anticipato che potrebbe rimanere con il team Pramac. Ciabatti conferma: “Sì, con ogni probabilità il team factory e quello Pramac resteranno invariati. Dico ‘con ogni probabilità’ perché Zarco ha un contratto di un anno, con lui decideremo più avanti. Non abbiamo neppure iniziato a discuterne internamente. Comunque Johann si sta comportando bene“. Zarco sembra essere l’unica mezza incognita, dunque.

Ducati contenta di Bezzecchi e VR46

Il direttore sportivo Ducati ha anche risposto ai rumors riguardanti Martin e Bezzecchi: “Posso solo dire che siamo soddisfatti di Jorge e Marco, che come Luca Marini ha un contratto con il team VR46 e non con Ducati. Anche Alex Marquez e Fabio Di Giannantonio hanno contratti con Gresini Racing. Comunque Bezzecchi e Marini stanno ottenendo ottimi risultati, sono contenti del pacchetto che hanno e delle loro squadre“.

Ciabatti ha esposto molto chiaramente la situazione. Ci sono possibilità concrete che non si verifichino grandi cambiamenti per il 2024. In ogni caso, bisognerà attendere ancora un po’ per eventuali mosse. Prima della pausa estiva ci son le gare al Mugello, al Sachsenring ed Assen. Possono essere appuntamenti decisivi per definire il futuro di alcuni piloti.

Foto: Ducati