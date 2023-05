MotoGP, Jack Miller senza costanza: “Mi scuso con il team”

Un Gran Premio di Francia da dimenticare per Jack Miller, che ha raccolto 0 punti a Le Mans. È caduto nella sprint race e anche nella gara principale, un disastro. Non è riuscito a dare seguito alle ottime prestazioni che aveva avuto a Jerez, dove aveva conquistato due terzi posti. La costanza continua ad essere un problema per il pilota australiano, che già ai tempi della Ducati aveva lo stesso difetto.

MotoGP, Miller dispiaciuto i non risultati a Le Mans

Ovviamente, Miller non può che essere deluso per come sono andate le cose in Francia. Al termine della giornata di domenica si è così espresso: “Questo questo non è il modo in cui volevamo che finisse. Abbiamo avuto un buon ritmo per tutto il fine settimana e siamo stati davanti per un po’ di giri, ma quando gli altri piloti mi hanno superato sembravano avere una marcia in più“.

Il pilota KTM ha poi commentato la caduta avvenuta nella gara principale: “Stavo preservando il lato sinistro dalla gomma – riporta Crash.net – e sapevo di averne un po’ alla fine. Ho usato troppo il cordolo all’interno della curva 4, ho tagliato stretto un po’ troppo. Ho cercato di resistere e di recuperare per ottenere un punto, così da lasciare il weekend con qualcosa, ma così non è stato“.

Jack non voleva deludere KTM in Francia

L’ex Ducati poteva lasciare Le Mans con un discreto bottino di punti ed è rammaricato perle due cadute: “Ho avuto un buon feeling per tutto il weekend, la moto funzionava bene. Sabato nella sprint ho preso una decisione stupida mettendo la gomma anteriore media e ciò mi è costato un buon risultato. Un weekend di errori da parte mia, mi scuso con la squadra. Cercheremo di essere migliori al Mugello“.

Miller chiede scusa al team Red Bull KTM e conta di riscattarsi a giugno al Mugello, prossima tappa del calendario MotoGP 2023. In classifica occupa l’ottavo posto con 49 punti, potevano essere di più con un GP di Francia migliore. Ormai è andata così, non può che guardare avanti e cercare di evitare altri errori.

Foto: Valter Magatti