LIVE MotoGP Le Mans 2023: Bezzecchi fa il bis, Bagnaia terzo KO

Vittoria di Marco Bezzecchi che fa bis in questa stagione MotoGP dopo il successo in Argentina. Sul podio le Pramac di Jorge Martin e Johann Zarco. 4° Augusto Fernandez davanti ad Aleix Espargaro, Binder, Quartararo, Di Giannantonio, Nakagami e Morbidelli.

La cronaca del GP di Le Mans 2023

-2 giri: Caduta di Marc Marquez!

-3 giri: Jack Miller finisce nella ghiaia. Marquez e Martin ci stanno regalando una bella sfida con incroci pericolosi… Intanto Bezzecchi ha un vantaggio di oltre 4″.

-4 giri: Prestazione impeccabile di Bezzecchi che continua a martellare e tiene il suo vantaggio sopra i 3″.

-6 giri: Il pilota del team Mooney VR46 a +3″ sugli inseguitori, Martin mette pressione su Marquez.

-8 giri: Marco Bezzecchi scava un gap di oltre 2″, alle sue spalle sfida serrata tra Marquez e Martin. 4° Zarco davanti a Fernandez, Espargaro, Miller, Binder, Quartararo e Di Giannantonio. Long Lap Penalty per Brad Binder.

-10 giri: ‘Bez’ può centrare la sua seconda vittoria stagionale che aprirebbe a scenari interessanti per il mercato piloti. Nei giorni scorsi già avevamo accennato di un suo possibile approdo in Pramac nel 2024. Luca Marini viene accompagnato al centro medico, un weekend da dimenticare per il fratello di Valentino Rossi.

-12 giri: Alex Rins sale in decima posizione, ma cade alla curva 9. Buona la prestazione del rookie Augusto Fernandez 5°. Bezzecchi guadagna ancora qualche decimo su Marc Marquez. Intanto Danilo Petrucci sale in zona punti grazie alle varie cadute.

-14 giri: Caduta per Joan Mir. Marco Bezzecchi a +1,4″ su Marc Marquez che potrebbe però essere agevolato nei giri finali.

-16 giri: Bezzecchi allunga davanti al gruppo e scava un vantaggio di 1,1″ sul diretto inseguitore Marc Marquez. Jorge Martin in zona podio.

-17 giri: Per Pecco Bagnaia si tratta del terzo “zero” in questa stagione MotoGP. La top-10: Bezzecchi, Miller, Marquez, Martin, Zarco, Fernandez, Espargaro, Binder, Di Giannantonio, Quartararo.

-19 giri: Drop position per Bezzecchi che deve cedere una posizione e fa passare Jorge Martin.

-20 giri: Pace fatta tra il campione della Ducati e lo spagnolo dell’Aprilia, che ritornano insieme ai box a bordo di uno scooter. Intanto Bezzecchi va a prendersi la seconda piazza dopo un bel sorpasso su Marc Marquez.

-21 giri: Difficile trovare un colpevole per quanto accaduto tra Bagnaia e Vinales. La nuova top-5: Miller, Marquez, Bezzecchi, Martin, Zarco.

-23 giri: Bagnaia e Vinales si toccano e finiscono fuori. I due piloti quasi arrivano alle mani nella ghiaia. KO anche Luca Marini e Alex Marquez.

-24 giri – Momento davvero difficile per Joan Mir: il pilota Repsol Honda è ultimo. Nel gruppo di testa Vinales supera Marini e va a prendersi il 4° posto. Marco Bezzecchi 6°.

-25 giri: Jack Miller si prende la testa del gruppo, Bagnaia 3° con circa mezzo secondo di gap.

-26 giri: Jorge Martin finisce fuori e scivola indietro. Marc Marquez resta al comando davanti a Miller, Bagnaia e Marini. 5° Vinales, tallonato da Alex Marquez, Bezzecchi, Fernandez, Martin e Zarco. 11° Quartararo davanti a Espargarò, Binder e Di Giannantonio.

-27 giri: Buona partenza di Marc Marquez che si piazza al comando, seguito da Miller, Bagnaia, Marini, Martin e Bezzecchi. Perde posizioni Binder.

Il pre-gara del GP di Francia

14:00 – Inizia il warm-up lap sul circuito di Le Mans

13:55 – 27 i giri di gara da compiere prima della bandiera a scacchi. Le temperature dell’aria si attestano a 21°C, quelle dell’asfalto oltrepassano i 40°C.

13:52 – Francesco Bagnaia opterà per la doppia gomma soft. Il pilota Ducati ha già collezionato una doppia vittoria a Portimao, vittoria nella Sprint ad Austin e in gara a Jerez. Per lui anche due cadute a Termas e Austin.

13:47 – Fabio Quartararo deluso non solo per l’andamento del weekend, ma anche per la riunione in Safety Commission con il FIM Panel MotoGP. Leggi QUI il nostro articolo.

13:43 – Brad Binder tra i favoriti per la vittoria? “Quando vado in gara, non pianifico mai una vittoria in anticipo, solitamente va storto. Ma siamo qui per gareggiare – ha detto l’alfiere del team KTM -. Mi sento bene, la moto è competitiva. Al momento funziona tutto alla grande, mi sento a mio agio. Dobbiamo goderci questa fase e cavalcare l’onda del successo“.

13:39 – I piloti della MotoGP hanno effettuato la ricognizione e sono schierati in griglia di partenza per il GP di Le Mans. Sarà il Gran Premio numero 1000 della storia.

13:35 – Maverick Vinales deluso dopo l’ottavo posto in gara sprint. Il pilota dell’Aprilia ha accusato un problema tecnico nelle qualifiche che gli ha impedito l’ultimo time attack. 6° in griglia di partenza, ieri ha perso posizioni al primo giro e ha ottenuto un solo punto iridato con il 9° posto, grazie alla caduta di Fabio Quartararo.

13:30 – Jack Miller cerca la rivincita dopo la caduta di ieri nella MotoGP Sprint di Le Mans. Partirà dalla P4: “Mi sentivo molto forte. Non fraintendetemi: Jorge (Martin, ndr) ha fatto una fantastica gara sprint, la velocità era molto sostenuta. Ma forse avrei potuto sfidare Jorge. Ora esamineremo attentamente i dati, analizzeremo un po’ di più, poi faremo le nostre scelte migliori e ricominceremo“. L’australiano della KTM è intenzionato a puntare sulla gomma soft. “Preferisco un po’ di preoccupazione per il degrado delle gomme alla fine piuttosto che mancanza di fiducia all’inizio“.

Il riepilogo del sabato MotoGP di Le Mas

Nella gara sprint di sabato Jorge Martin, Brad Binder e Francesco Bagnaia sono saliti sul podio. Il campione in carica della Ducati resta saldamente al comando della classifica piloti MotoGP con 94 punti, ma vede avvicinarsi ad ampie falcate il sudafricano del team KTM factory. Alle 14:00 prenderà il via la gara domenicale che assegna punteggio pieno e il piemontese della VR46 Academy scatterà dalla pole position. Insieme al suo team va alla ricerca di una soluzione per migliorare il feeling con le gomme sul tracciato francese.

Dalla prima fila parte anche Marc Marquez che non si è certo risparmiato in questo Gran Premio, nonostante il ritorno in pista dopo un mese e mezzo di stop. A chiudere la prima fila ci sarà un altro pilota Ducati, Luca Marini, che ieri ha lamentato una mancata sanzione per Brad Binder e la continua incoerenza da parte della Direzione di Gara sulle decisioni. Nella seconda fila in griglia di partenza troviamo Jack Miller, Jorge Martin e Maverick Vinales, mentre in terza fila ci sono Marco Bezzecchi, Alex Marquez e Johann Zarco.

Fabio Quartararo non ha centrato l’accesso diretto al Q2 e scatterà dalla 13esima posizione, mentre il collega di box Yamaha, Franco Morbidelli, è solo 17esimo. Continua il momento negativo di Joan Mir in sella alla Honda del team ufficiale: il campione MotoGP 2020 ad oggi ha raccolto solo 5 punti in classifica. Dalle retrovie partirà anche Danilo Petrucci, sostituto di Enea Bastianini, che nella gara sprint ha concluso 16esimo. Dopo la tappa di Le Mans il Motomondiale si prenderà una breve pausa per poi ritornare in azione fra tre settimane in occasione del GP d’Italia al Mugello.