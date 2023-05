MotoGP, Quartararo senza parole: “Mi sono alzato e andato via”

Fabio Quartararo deluso dopo la giornata di qualifiche e gara sprint, difficile fare previsioni migliori per la gara di oggi. Il beniamino di casa manca l’ingresso al Q2 e, scattato dalla 13esima posizione in griglia, cade a due giri dal termine ed era in P8. L’anteriore della sua Yamaha M1 è sempre al limite, l’aerodinamica lascia a desiderare e i sogni di gloria svaniscono per questa stagione MotoGP. Nessuna soddisfazione neppure durante l’incontro con il FIM Panel in Safety Commission.

La riunione con il FIM Panel MotoGP

Venerdì nel paddock di Le Mans si è tenuto l’atteso incontro tra i commissari FIM e i 24 piloti della MotoGP, in cerca di chiarimenti su molte sanzioni assegnate o mancate. Era il grande momento atteso per mettere le cose a posto e ripartire su una buona base. Purtroppo, ascoltando i piloti al termine di questo incontro, sembra che il summit sia stata un fiasco, perché i piloti stessi non hanno fatto fronte comune davanti al trio diretto da Freddie Spencer. A quanto pare dal faccia a faccia i commissari ne escono quasi da vincitori e qualcuno ha abbandonato la riunione prima dei saluti finali.

Tra questi Fabio Quartararo che si è rammaricato per come si è svolto questo incontro nell’ambito della commissione sicurezza. “Eravamo 22-24 piloti e tre commissari, è difficile che tutti siano d’accordo“. Alcuni atleti della classe MotoGP hanno asserito che il campione francese avrebbe potuto evitare l’incidente a Jerez, per altri era impossibile. “”In ogni caso ci sarà sempre qualcuno che non sarà d’accordo con te. Tutti ci lamentiamo, ma alla fine, quando qualcuno si lamenta, alcuni sono d’accordo e altri no. Non c’è niente di male in questo, ma non saremo mai tutti d’accordo… Così mi sono alzato e sono andato via“.

Quartararo senza speranza a Le Mans

Il risultato della gara sprint non ha certamente miglioramento l’umore di Fabio Quartararo, nei giorni scorsi molto critico nei confronti della Yamaha. Non è nuovo a queste uscite, ma stavolta regna un certo sconforto che rischia di divenire irreversibile. “Ho deciso di arrabbiarmi di più perché ora è questa la situazione in cui ci troviamo. Purtroppo ho una mentalità da vincente, ma qui non siamo in grado di lottare per il podio“. Fino a qualche mese fa il problema principale sembrava essere la velocità massima, adesso l’attenzione è puntata altrove. “In tutte le gare che abbiamo fatto quest’anno ho lo stesso problema con la moto che si muove all’anteriore. Provo a vedere se è solo una sensazione personale e se c’è un altro limite di questo limite… Purtroppo ero già al 100% del potenziale“, ha concluso ‘El Diablo’.

Foto: MotoGP.com