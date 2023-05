Il weekend MotoGP di Le Mans non si apre all’insegna della Ducati, ma il marchio emiliano potrebbe presto essere protagonista di mercato. Al centro dei riflettori c’è Marco Bezzecchi, sempre più veloce e costante, che potrebbe rientrare in un effetto domino di selle. Molto è legato a quanto accadrà in Yamaha con il posto di Franco Morbidelli. Il pilota della VR46 Academy è in bilico e la Casa di Iwata ha già messo gli occhi su due giovani piloti.

Tramonta l’ipotesi Toprak-MotoGP

Nonostante Franco Morbidelli abbia fatto qualche passo in avanti, la Yamaha YZR-M1 resta in evidente difficoltà tecnica. Fabio Quartararo, tranne che in Argentina, riesce a stargli davanti e sono in molti a scommettere che l’italo-brasiliano è in procinto di lasciare. Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’ Yamaha avrebbe definitivamente archiviato la pista di Toprak Razgatlioglu. I tempi registrati nel test di Jerez sono troppo lontani dalle aspettative dei vertici di Iwata. Si allontana anche l’ipotesi Alonso Lopez, oggi in Moto2 con la SpeedUp, che non sta ripetendo il 2022.

Yamaha punta Martin e Bezzecchi

Lin Jarvis avrebbe messo gli occhi su Jorge Martin, anche se il madrileno non sembra per nulla convinto a lasciare il marchio Ducati. Il madrileno assistito dal manager Albert Valera sa bene che la Desmosedici GP è la moto al momento più competitiva e completa, cosa che Yamaha non può garantirgli al momento. La M1 continua ad accusare problemi di velocità massima, nonostante i piccoli progressi compiuti sul motore, ma anche l’aerodinamica non è il massimo. Tanto che anche Fabio Quartararo starebbe pensando di non rinnovare con il costruttore giapponese dopo il 2024. A fare da epicentro al mercato piloti c’è però uno degli allievi di Valentino Rossi: Marco Bezzecchi.

Zarco verso la Superbike?

Il pilota romagnolo del team Mooney VR46 ha aperto la stagione MotoGP con un podio a Portimao, un altro podio nella gara sprint di Termas, seguito dalla vittoria il giorno dopo. Bezzecchi piace alla Yamaha, ma Borgo Panigale vuole blindarlo promuovendolo in Pramac nel 2024 con trattamento ufficiale. A questo punto verrebbe sacrificato Johann Zarco che a questo punto potrebbe passare in Superbike. Con Marco in Pramac, ad affiancare Luca Marini in VR46 potrebbe quindi arrivare Franco Morbidelli. Restando in termini di mercato piloti, salgono le quotazioni di Tony Arbolino, in pole position per sostituire Fabio Di Giannantonio in Gresini dal prossimo anno.

Foto: Mooney VR46 Racing Team